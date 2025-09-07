0

Futbolista lesionado por Di Benedetto fue operado y se perderá toda la temporada

Un futbolista que fue agredido por Matías Di Benedetto, de Universitario de Deportes, reapareció recuperándose en una clínica tras haber sido operado.

Hace exactamente un mes, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario de Deportes recibió a Sport Boys en el Estadio Monumental y se llevó el triunfo por 1-0 con gol de Jairo Concha. Sin embargo, el duelo se vio envuelto en polémica debido a que Matías Benedetto tuvo una dura entrada contra Erick Gonzáles y solo le sacaron la tarjeta amarilla, mientras que el jugador rosado terminó lesionado de gravedad.

Ahora, cuatro semanas después, el mediocampista del Callao reapareción en redes sociales con una fotografía en la que se le ve aún en cama, recuperándose de una operación a los ligamentos de la rodilla. Así lo informó el periodista Diego Sotomayor a través de su cuenta oficial de 'X', pero la situación no acaba ahí, sino que empeora para el volante nacional.

Resulta que Erick Gonzáles se perderá el resto de la temporada debido a esta fuerte lesión y Sport Boys tendrá una dura baja para lo que resta del Torneo Clausura, ello generó muchos comentarios por parte de los hinchas rosados contra Matías Di Benedetto, asegurando que debió ser expulsado en Universitario durante aquel compromiso en Ate.

¿En qué clubes ha jugado Erick Gonzáles?

El mediocampista de 29 años ha realizado toda su carrera profesional en el Perú y ha jugado en diversos clubes en varias partes del país. Su carrera comenzó en Deportivo Coopsol en el 2018, a donde llegó de la reserva de San Martín, y dos años después firmó por Sport Chavelines. De ahí ha pasado por Cusco FC, Academia Cantolao, Carlos Mannucci, Deportivo Garcilaso y Sport Boys.

Asimismo, Erick Gonzáles tiene actualmente un valor de 350 mil euros y es uno de los precios más elevados de toda su vida futbolística, aunque sigue siendo menor a los 400 mil euros que alcanzó en el 2022 cuando tuvo su mejor temporada en la Academia Cantolao del Callao.

