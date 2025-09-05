0
Comisión Disciplinaria sanciona duramente a Gorosito, Ureña, Zambrano y Garcés por informe del clásico

Comisión Disciplinaria habría emitido fuertes sanciones contra Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés por el clásico jugado entre Alianza Lima y Universitario.

Shirley Marcelo
Sanciones a Alianza Lima y Universitario.
Finalmente se conoció la sanción que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) impuso tanto para Alianza Lima como para por el clásico jugado en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, en la que el árbitro Jordi Espinoza dejó un extenso informe.

El cuadro 'blanquiazul' fue el más afectado, pues tiene tres elementos castigados del equipo, entre los que aparece el entrenador Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. En el caso del 'Pipo' son seis fechas de suspensión debido a que se trata de un caso de reincidencia.

En el caso del 'Kaiser' tendrá dos jornadas de ausencia y finalmente el expulsado Renzo Garcés asumirá cuatro fechas por supuesta agresión verbal al juez deportivo Jordi Espinoza.

Mientras que en Universitario tienen a Rodrigo Ureña como el sancionado con seis fechas de suspensión. El chileno no fue parte de la delegación de los 'merengues' pero estuvo en el recinto deportivo, y según el informe del árbitro alcanzó a insultar a uno de los integrantes de la terna.

El documento con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF también incluyó a Giacomo Scerpella, quien ocupa el cargo de psicólogo del primer equipo de Alianza Lima, y para Héctor Ordóñez (delegado de club) con cuatro fechas cada uno.

Lo cierto es que ambos equipos apelarán en las próximas horas para reducir castigos.

Informe de la Comisión Disciplinaria.

