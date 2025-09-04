Alianza Lima vs. U de Chile: fecha y horario confirmado por la Copa Sudamericana 2025

¡Ahora sí, todo definido! Alianza Lima ya conoce quién será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Conmebol hizo oficial que Universidad de Chile será el equipo que se enfrente a los blanquiazules en esta instancia del torneo continental. Por ello, conoce las fechas y horarios oficiales de ambos encuentros.

Alianza Lima vs. U de Chile: fecha y horario confirmado de los partidos por Copa Sudamericana 2025

El organismo del fútbol sudamericano ya había dado los alcances de cuándo serían los encuentros por los cuartos de la competición, pero al confirmarse que el 'Romántico Viajero' será el club que medirá fuerzas con los blanquiazules, se pudo confirmar que el duelo de ida se disputará el próximo jueves 18 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria a las 19:30 horas de Perú.

Por su parte, el compromiso de vuelta se disputará en tierras chilenas una semana después, el jueves 25 de setiembre a partir de las 21:30 horas local (19:30 de Perú). El recinto deportivo no será el Estadio Nacional de Santiago debido a que en esa fecha albergará el Mundial Sub 17, por lo que en los próximos días se dará a conocer dónde se jugará el choque.

Alianza Lima jugará con U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en estas fechas. Foto: Conmebol

Alianza Lima vs. U de Chile | jueves 18 de setiembre | 19:30 horas de Perú (21:30 de Chile) | Matute

U de Chile vs. Alianza Lima | jueves 25 de setiembre | 19:30 horas de Perú (21:30 de Chile) | estadio por confirmar

U de Chile no podrá jugar con público ante Alianza Lima

En las últimas horas se dio a conocer el fallo de la Conmebol tras lo ocurrido en el cotejo entre Independiente vs. U de Chile, en el que estipula que el elenco 'Azul' no podrá disputar ambos encuentros frente a Alianza Lima con el apoyo de su hinchada. Es más, el duelo que deberán afrontar en tierras mapochas será sin público, para tristeza de los aficionados blanquiazules.

"Imponer al Club Universidad de Chile, por la infracción a los artículos 8.1, 12.2 literales b), c), i) y j) del Código Disciplinario de la Conmebol, las siguientes sanciones: Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones Conmebol. Obligación de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin aficionados del Club Universidad de Chile", se lee en el comunicado oficial publicado en la web oficial de Conmebol.

U de Chile no podrá jugar con público ambos partidos ante Alianza Lima. Foto: Conmebol