La gran ventaja que tendrá Alianza Lima de local ante la U. de Chile por cuartos de Sudamericana

CONMEBOL resolvió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda y clasificar a Universidad de Chile a los cuartos de final. Sin embargo, el cuadro chileno tendrá una desventaja jugando de visita y local, según la resolución emitida el día de hoy.

La Unidad Disciplinaria a través de la Comisión disciplinaria decidió que la U. de Chile juegue los cuartos de final, pero sin presencia de hinchas cuando visite el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de la Copa Sudamericana.

"Obligación de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante, en competiciones CONMEBOL, sin aficionados del Club Universidad de Chile", se puede leer en lo estipulado.

Además, se resolvió que por las siguientes 7 fechas en competiciones CONMEBOL, incluido el duelo de vuelto ante Alianza Lima, Universidad de Chile jugará a puertas cerradas sin hinchada local ni visitante.

"Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL", se lee en la resolución.

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile el 18 de septiembre de 2025 por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este enfrentamiento se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Mientras que el duelo de vuelta se jugará el 25 de septiembre de 2025 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos sin público. Este encuentro definirá al equipo que clasificará a las semifinales de la Sudamericana.