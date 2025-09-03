- Hoy:
Alianza Lima sumará a ex Universitario para pelear el título del Clausura 2025: "Proyecta..."
A poco de la reanudación del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima da la sorpresa al estar cerca de integrar a un ex Universitario para el primer equipo.
Alianza Lima es uno de los clubes que se viene preparando para la reanudación del Torneo Clausura 2025. En medio de la fecha FIFA, los blanquiazules no se detienen bajo las órdenes de Néstor Gorosito, y ahora se confirma que una pieza clave de incorporará al plantel para competir a lo largo de la temporada.
Pablo Lavandeira a un paso de volver con Alianza Lima
Según pudo informar el periodista José Varela, Pablo Lavandeira está en la etapa final de recuperación y desde Alianza Lima sienten que su regreso será para el mes de octubre del presente año. El futbolista que también pasó por las filas de Universitario, podría incorporarse para la recta final de temporada, sabiendo que se juegan el todo por el todo para el título nacional.
"Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, está logrando una muy buena recuperación y proyecta volver a la competencia en octubre del 2025", informó el periodista en mención en su cuenta de 'X'.Pablo Lavandeira volvería en octubre con Alianza Lima.
Como se recuerda, Pablo Lavandeira sufrió una lesión en la rodilla en mayo del 2025. Se confirmó que tuvo un esguince de tercer grado en el ligamento colateral externo y desgarro completo del tendón del bíceps femoral. Esta complicación forzó a que sea operado cuanto antes, por lo que se estima que su regreso se dará en octubre de este año.
¿Cuándo termina el contrato de Pablo Lavandeira con Alianza Lima?
Pablo Lavandeira tiene contrato con Alianza Lima hasta fines de la temporada 2025. De momento, no se ha hablado de un tema de renovación de contrato, ya que la máxima prioridad es recuperarlo a su mejor nivel y que siga aportando con todas sus cualidades en vías a lograr el título nacional de la Liga 1.
¿En cuánto está cotizado Pablo Lavandeira?
El volante uruguayo-peruano tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 35 años de edad. Pablo Lavandeira tuvo su mejor rendimiento en la temporada 2022, cuando llegó a registrar 650 mil euros con camiseta de Alianza Lima.
