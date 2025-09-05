0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Prensa chilena apunta contra Gorosito tras fallo de Conmebol: "Alianza no tiene ni 'pito' en esto"

Desde Chile recordaron las declaraciones de Néstor Gorosito y respondieron con fuerte mensaje tras decisión de la Conmebol. "Los partidos se ganan en cancha", sostuvieron.

Shirley Marcelo
Periodista chileno apunta contra declaraciones de Gorosito.
Periodista chileno apunta contra declaraciones de Gorosito. | composición Líbero
Alianza Lima es noticia en territorio chileno, luego de que la Conmebol definiera la eliminación de Independiente de Avellaneda y la clasificación automática de la Universidad de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras los enfrentamientos entre hinchas en el duelo por octavos.

En medio de la polémica por la esperada decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol, periodistas del programa 'Todos somos técnicos' recordaron que hace semanas el entrenador de Alianza, Néstor Gorosito pidió que la sanción sea ejemplar, además no ocultó su deseo de clasificar directo a la etapa semifinal.

"Oye, 'Pipo' Gorosito debe estar muy contento porque quería pasar a semifinales de manera directa (…). Alianza Lima no tiene pito que tocar en esta discusión, tenía que esperar la resolución y esperar su partido de cuartos de final. Listo", expresó Gonzalo Fouillioux en el programa de TNT Sports.

Asimismo, el exfutbolista y panelista Johnny Herrera añadió que "los partidos se ganan en cancha", mientras que el resto de sus compañeros le dieron la razón con gestos y moviendo la cabeza en señal de estar de acuerdo.

Por su parte, el exdefensa añadió que Alianza Lima es un equipo accesible para la U de Chile: "Respeto muchísimo a cualquier equipo, pero no está enfrentando a una gran potencia. Va de igual a igual y puede seguir avanzando en copa internacional".

¿Cuándo es el Alianza Lima vs U de Chile?

La Conmebol confirmó que Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final: el partido de ida se jugará el jueves 18 de septiembre a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que la vuelta será el jueves 25 en Chile a las 21:30 hora local (19:30 de Perú) y se jugaría en Coquimbo.

