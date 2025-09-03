Néstor Gorosito en negociaciones con histórico club de Sudamérica para 2026: "Diálogos iniciados"

Sin duda alguna esta temporada viene siendo distinta para Alianza Lima, ya que, pese a no estar en el primer puesto de la Liga 1, se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con muchas posibilidades de salir campeón. Bajo esa premisa, ahora una enorme sorpresa llegó a Matute debido a que Néstor Gorosito se encuentra en negociaciones con un histórico y grande del continente.

Era de esperarse que, gracias a su labor en La Victoria, el entrenador argentino despierte el interés de diversos equipos a nivel internacional, pero los hinchas blanquiazules quieren que todavía se quede. Por ello, la directiva del cuadro victoriano decidió no perder el tiempo e inició conversaciones con 'Pipo' para que se extienda su vínculo contractual en Matute. Así lo informó el periodista Gerson Cuba.

"El plan 2026 Alianza Lima y Néstor Gorosito ha empezado a tomar forma. Diálogos iniciados para que el comando técnico siga la próxima temporada", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, se espera que el estratega extranjero permanezca en tienda blanquiazul por lo menos una campaña más, independientemente de si sale o no campeón de Liga 1 o Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito tiene una gran relación con los futbolistas de Alianza Lima.

Recordemos que hace poco hubo una reunión entre Alianza Lima y Néstor Gorosito para definir su continuidad, por lo que esta decisión fue producto de la mencionada junta y todo marcha encaminado para que el popular 'Pipo' renueve contrato pensando en la siguiente temporada. El último entrenador que estuvo más de un año en Matute fue Carlos Bustos desde el 2021 hasta mediados del 2022.

¿Néstor Gorosito a la selección peruana?

Según el comentarista Diego Rebagliati, el entrenador de Alianza Lima viene siendo seguido por la FPF para que sea el nuevo director técnico de la selección peruana. "A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que gusta, pero todavía falta mucho por definir", precisó en el programa D&T que tiene con la periodista Talía Azcárate.