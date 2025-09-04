Lo último: se confirmó el rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

¡Todo definido! Después de su histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima ya conoce al equipo que enfrentará en dicha instancia del torneo continental. Nos referimos a Universidad de Chile, que por decisión de Conmebol será el encargado de pelear con los blanquiazules por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Así lo dio a conocer el organismo del fútbol sudamericano a través de un pronunciamiento oficial, después de escuchar los alegatos del club chileno y de Independiente por los actos de violencia ocurridos en la vuelta de los octavos de final disputado la semana pasada en tierras argentinas.

"La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resuelve, descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones", se lee en el comunicado publicado por la Conmebol, en la que también comunica que el elenco argentino recibirá una multa económica.

Conmebol decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile sea el rival de Alianza Lima en cuartos de final. Foto: Conmebol

U de Chile jugará sin hinchas ambos partidos ante Alianza Lima

Universidad de Chile no quedó librado de los castigos porque, aparte del económico, no podrá jugar con sus hinchas por siete partidos de local y otros siete encuentros de visitante en todas las competiciones Conmebol, por lo que no contará con el apoyo de sus hinchas en ambos partidos ante Alianza Lima.

"Imponer al Club Universidad de Chile, por la infracción a los artículos 8.1, 12.2 literales b), c), i) y j) del Código Disciplinario de la Conmebol, las siguientes sanciones: Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones Conmebol. Obligación de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin aficionados del Club Universidad de Chile", menciona el comunicado.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana?

Las cuentas oficiales de la competición dieron a conocer el viernes pasado el calendario oficial de los cuartos de final. El conjunto 'Íntimo' abrirá la serie frente a los 'Azules' en Matute el próximo jueves 18 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, a partir de las 19:30 horas de Perú.

Por su parte, el duelo de vuelta entre ambos equipos está pactado para jugarse la semana siguiente, el jueves 25 de setiembre a las 19:30 horas de Perú. El escenario está por definirse ya que no se podrá disputar en el Estadio Nacional de Santiago debido a que se realizará el Mundial Sub 20, pero todo haría indicar que sería en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción.

U de Chile será el rival de Alianza Lima en la los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La ida será en Lima y la vuelta en tierras mapochas. Foto: Difusión

Conmebol anunció que se comunicarán en vivo las decisiones del VAR en el Alianza Lima vs U de Chile

Lo más llamativo de la llave entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 es que la los árbitros, a partir de esta ronda del torneo, comunicarán en vivo por los autoparlantes de los estadios todas las decisiones que tomarán después de revisar una acción polémica en el VAR.

A partir de los cuartos de final, Conmebol anunció que se mencionará en vivo las decisiones del VAR. Foto: Conmebol