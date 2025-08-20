Alianza Lima vs Independiente o U de Chile: fecha, hora y quién es el rival de cuartos de final de la Sudamericana

Tras vencer por un global de 4-1 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se encuentra esperando rival entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Por ello, te contamos cuándo, a qué hora y contra quién jugará el elenco de Néstor Gorosito la llave para soñar con las semifinales del torneo Conmebol.

¿Cuándo juega Alianza Lima los cuartos de final de Copa Sudamericana?

Si bien todavía Conmebol no ha establecido el día exacto en el que se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se sabe que Alianza Lima enfrentará a su rival, que saldrá de la llave entre Independiente y U de Chile que se encuentra suspendida por incidentes, en partidos de ida y vuelta entre 16 y 23 de septiembre.

Alianza Lima clasificó a cuartos de final.

Alianza Lima vs. U de Chile: hora del partido

Al igual que con la fecha, todavía no hay un horario exacto para el partido de los blanquiazules, pero se supone que será a las 19.30 horas de Perú tal y como los encuentros ante Gremio y Universidad Católica de Ecuador. La otra opción, aunque menos viable, es que el encuentro se lleve a cabo a las 17.00 horas de nuestro territorio.

¿A quién enfrentará Alianza Lima en cuartos de final?

Como se mencionó líneas atrás, todavía no hay rival confirmado para Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, hasta el segundo tiempo que se paralizó el duelo por incidentes en las tribunas, el partido en la Avellaneda estaba 1-1 y la U de Chile se encontraba avanzando gracias a su marcador global 2-1 sobre Independiente de Argentina.

Alianza Lima ganó millonario premio por clasificar en Copa Sudamericana

Alianza Lima obtuvo un premio de 700 mil dólares por clasificar a los cuartos de final y esto se suma al 1.1 millón de dólares conseguidos por llegar a los playoffs y octavos de final. Recordemos que estas recompensas son otorgadas por la misma Conmebol, por lo que es un enorme logro para los blanquiazules.