Jorge Célico, ex DT de U. Católica, dio firme calificativo a Alianza: "Es un equipo que…"

Alianza Lima atraviesa por uno de los mejores momentos a nivel internacional, lo que despertó la ilusión de los hinchas blanquiazules que sueñan llegar lejos en la Copa Sudamericana. En ese contexto, y previo al encuentro frente a la Universidad Católica de Ecuador, el entrenador Jorge Célico se pronunció.

PUEDES VER: Binacional y la publicación que hizo antes de enterarse que no seguirán en la Liga 1

El extécnico del elenco ecuatoriano conversó con L1 MAX sobre el compromiso por la vuelta de los octavos de final del torneo de la Conmebol y analizó al equipo de Néstor Gorosito que ha sido una de las sorpresas en esta edición, dejando en el camino a importantes clubes cuando disputó la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Jorge Célico, ex DT de la U. Católica sobre Alianza Lima?

“Estoy gratamente sorprendido, Alianza es un equipo que juega bien al fútbol, muchos de sus futbolistas tienen jerarquía y a este nivel es importantísimo. Católica es un equipo duro y en el partido en Matute tuvo algunas situaciones”, dijo el estratega argentino.

En esa línea, resaltó la conformación del plantel blanquiazul y la dirección técnica del ‘Pipo’, quien ha podido encaminar a sus jugadores para lograr grandes resultado en esta temporada.

“Me gusta como está conformado Alianza, me parece que tiene una muy buena conducción con (Néstor) Gorosito, me da la sensación que los jugadores se sienten cómodos, y se verá un lindo partido en Quito”, agregó.

Últimos partidos jugados de Alianza Lima