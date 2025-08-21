El refuerzo de lujo que sumará Alianza Lima para buscar el título de la Copa Sudamericana

Alianza Lima continúa haciendo historia en el ámbito internacional. Los blanquiazules golearon 4-1 a Universidad Católica de Ecuador y aseguraron su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con este triunfo, la ilusión por el título crece entre los hinchas, y ahora se conoció que Néstor Gorosito podría sumar una figura clave para fortalecer al equipo en su camino hacia la gloria.

Nos referimos a Pedro Aquino, el flamante fichaje de Alianza Lima en el último día del mercado de pases. El mediocampista aceptó la oferta de los blanquiazules tras no ser considerado por Santos Laguna para la temporada de la Liga MX.

Según el reglamento de la Conmebol, los equipos que lleguen a los cuartos de final podrán reemplazar hasta 3 jugadores de la lista presentada en octavos. En ese sentido, la directiva íntima podría concretar la inscripción de Pedro Aquino para esta instancia decisiva.

Pedro Aquino podrá ser inscrito para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Esta noticia representa un plus para el esquema de Alianza Lima, pues la 'Roca' es un habitual en la selección peruana y cuenta con amplia trayectoria internacional. Todo apunta a que será el encargado de sustituir a Erick Noriega como el nuevo ‘5’ del equipo.

Pedro Aquino ya entrena con Alianza Lima

Tras haber concretado su fichaje, Pedro Aquino puso rumbo al Perú y según pudo conocer LÍBERO este jueves 21 de agosto sumó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Néstor Gorosito. De esta forma, la 'Roca' ya podrá ser considerada para los próximos enfrentamientos

Hasta cuando el es vínculo de Pedro Aquino con Alianza Lima

De acuerdo con lo informado por el Santos Laguna de México, la llegada de Pedro Aquino a Alianza se dio mediante el prestamos del jugador y su vínculo será hasta mediados de la temporada 2026.