Prensa de Ecuador se rindió ante figura de Alianza Lima tras victoria sobre U Católica: "Es vital"

Alianza Lima vive un momento de ensueño tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de superar por 4-1 en el global a Universidad Católica de Ecuador. Los blanquiazules exhibieron toda su jerarquía y se perfilan para seguir haciendo historia. Tras el pitazo final, un medio ecuatoriano lanzó una contundente opinión sobre una de las figuras del cuadro 'íntimo'.

Nos referimos a Eryc Castillo, quien volvió a firmar una actuación brillante con la camiseta de Alianza Lima y fue determinante en la victoria al marcar el primer gol blanquiazul a los 39 minutos. La ‘Culebra’ se robó los aplausos y comandó al equipo en la remontada.

Por ello, 'ESPN Ecuador' no tardó en resaltar su rendimiento y elogió el gran momento que atraviesa en el club íntimo, destacando sus anotaciones en torneos de la Conmebol."Eryc Castillo ya le había marcado un golazo a Deportes Iquique, otro tanto a Libertad de Paraguay, uno más de Sao Paulo en Brasil y otro ante Gremio. El quinto fue en su país natal y con un golpe de volea tras gran pase de Sergio Peña", mencionaron en su publicación.

Pero los elogios no quedaron ahí. También remarcaron que el atacante se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro del esquema táctico del cuadro blanquiazul, gracias a su potencia ofensiva, al punto de convertirse en una verdadera pesadilla para los defensores del ‘Trencito Azul’.

ESPN de Ecuador elogió a Eryc Castillo tras la clasificación con Alianza Lima. Foto: AFP

"Lejos de los goles, Eryc Castillo ha dejado en claro que es vital en el once de Néstor Gorosito por su potencia en los últimos metros del terreno de juego. Siempre dispuesto en ir hacia adelante y acompañando en cada jugada ofensiva. Esta noche en Quito fue una pesadilla para los defensas de la Universidad Católica, tal como pasó en Lima", añadieron en su nota.

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima

Eryc Castillo se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de Alianza Lima en la presente temporada. Bajo la dirección de Néstor Gorosito, el ecuatoriano se ha ganado un lugar indiscutible en el once titular gracias a su rendimiento constante y su desequilibrio en el ataque.

En lo que va del año, el extremo ha disputado 32 encuentros con la camiseta blanquiazul, aportando 8 goles y 5 asistencias. Sus números lo colocan como uno de los jugadores más influyentes del plantel, siendo clave en la generación de peligro y apareciendo en los momentos decisivos del equipo.

Eryc Castillo renovaría con Alianza Lima

De acuerdo con la información del periodista Gerson Cuba, el extremo ecuatoriano ha dejado una grata impresión a la directiva de Alianza Lima, razón por la cual ya se contempla su renovación para la próxima temporada.