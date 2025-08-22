Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima: ¿Cómo quedaron los últimos 10 partidos?

Se viene una nueva edición del clásico peruano. Este domingo juega Universitario y Alianza Lima a partir de las 5:30 p. m. en el Estadio Monumental. El encuentro válido a la jornada 7 del Torneo Clausura promete ser intenso de principio a fin. Para ello, aquí te contamos cómo quedaron los diez últimos partidos que se enfrentaron cremas y blanquiazul.

¿Cómo está el historial de partidos entre Universitario y Alianza?

Cremas y blanquiazules han disputado un total de 373 partidos en total, entre partidos oficiales y amistosos y aquí te contamos cómo está el historial de enfrentamientos entre los compadres:

Partidos totales (oficiales + amistosos)

Alianza Lima suma 142 victorias.

Universitario acumula 126 triunfos.

105 empates en total

Solo partidos oficiales

285 encuentros oficiales, que incluyen Primera División, Libertadores, y Sudamericana.

En esta categoría, Alianza tiene 107 victorias, Universitario 97, y 79 empates.

Universitario vs Alianza Lima: últimos resultados

De los últimos 10 partidos que disputó Universitario contra Alianza Lima, Universitario ganó 5, Alianza Lima se impuso en 3 ocasiones y se registran 2 empates.

08‑03‑2020 Universitario 2‑0 Alianza (Apertura)

18‑08‑2021 Universitario 1‑2 Alianza (Clausura)

17‑04‑2022 Universitario 1‑4 Alianza (Apertura)

04‑09‑2022 Alianza 0‑2 Universitario (Clausura)

19‑02‑2023 Universitario 1‑2 Alianza (Apertura)

22‑07‑2023 Alianza 0‑0 Universitario (Clausura)

04‑11‑2023 Universitario 1‑1 Alianza (Play‑offs ida)

08‑11‑2023 Alianza 0‑2 Universitario (Play‑offs vuelta)

10‑02‑2024 Alianza 0‑1 Universitario (Apertura)

26‑07‑2024 Universitario 2‑1 Alianza (Clausura)

05-04-25 Alianza 1‑1 Universitario (Apertura)

Universitario vs Alianza Lima: hora del partido