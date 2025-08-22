0

Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima: ¿Cómo quedaron los últimos 10 partidos?

Universitario y Alianza Lima han jugado más de 300 veces entre partidos oficiales y amistosos. ¿Cómo está el historial de enfrentamientos entre los compadres? 

Sandra Morales
Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima
Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima | FOTO: LIBERO
Se viene una nueva edición del clásico peruano. Este domingo juega Universitario y Alianza Lima a partir de las 5:30 p. m. en el Estadio Monumental. El encuentro válido a la jornada 7 del Torneo Clausura promete ser intenso de principio a fin. Para ello, aquí te contamos cómo quedaron los diez últimos partidos que se enfrentaron cremas y blanquiazul.

¿Cómo está el historial de partidos entre Universitario y Alianza?

Cremas y blanquiazules han disputado un total de 373 partidos en total, entre partidos oficiales y amistosos y aquí te contamos cómo está el historial de enfrentamientos entre los compadres:

Partidos totales (oficiales + amistosos)

  • Alianza Lima suma 142 victorias.
  • Universitario acumula 126 triunfos.
  • 105 empates en total

Solo partidos oficiales

  • 285 encuentros oficiales, que incluyen Primera División, Libertadores, y Sudamericana.
  • En esta categoría, Alianza tiene 107 victorias, Universitario 97, y 79 empates.

Universitario vs Alianza Lima: últimos resultados

De los últimos 10 partidos que disputó Universitario contra Alianza Lima, Universitario ganó 5, Alianza Lima se impuso en 3 ocasiones y se registran 2 empates.

  • 08‑03‑2020 Universitario 2‑0 Alianza (Apertura)
  • 18‑08‑2021 Universitario 1‑2 Alianza (Clausura)
  • 17‑04‑2022 Universitario 1‑4 Alianza (Apertura)
  • 04‑09‑2022 Alianza 0‑2 Universitario (Clausura)
  • 19‑02‑2023 Universitario 1‑2 Alianza (Apertura)
  • 22‑07‑2023 Alianza 0‑0 Universitario (Clausura)
  • 04‑11‑2023 Universitario 1‑1 Alianza (Play‑offs ida)
  • 08‑11‑2023 Alianza 0‑2 Universitario (Play‑offs vuelta)
  • 10‑02‑2024 Alianza 0‑1 Universitario (Apertura)
  • 26‑07‑2024 Universitario 2‑1 Alianza (Clausura)
  • 05-04-25 Alianza 1‑1 Universitario (Apertura)

Universitario vs Alianza Lima: hora del partido

  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7:30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6:30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5:30 p. m.
  • México: 4:30 p. m.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

