Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima: ¿Cómo quedaron los últimos 10 partidos?
Universitario y Alianza Lima han jugado más de 300 veces entre partidos oficiales y amistosos. ¿Cómo está el historial de enfrentamientos entre los compadres?
Se viene una nueva edición del clásico peruano. Este domingo juega Universitario y Alianza Lima a partir de las 5:30 p. m. en el Estadio Monumental. El encuentro válido a la jornada 7 del Torneo Clausura promete ser intenso de principio a fin. Para ello, aquí te contamos cómo quedaron los diez últimos partidos que se enfrentaron cremas y blanquiazul.
¿Cómo está el historial de partidos entre Universitario y Alianza?
Cremas y blanquiazules han disputado un total de 373 partidos en total, entre partidos oficiales y amistosos y aquí te contamos cómo está el historial de enfrentamientos entre los compadres:
Partidos totales (oficiales + amistosos)
- Alianza Lima suma 142 victorias.
- Universitario acumula 126 triunfos.
- 105 empates en total
Solo partidos oficiales
- 285 encuentros oficiales, que incluyen Primera División, Libertadores, y Sudamericana.
- En esta categoría, Alianza tiene 107 victorias, Universitario 97, y 79 empates.
Universitario vs Alianza Lima: últimos resultados
De los últimos 10 partidos que disputó Universitario contra Alianza Lima, Universitario ganó 5, Alianza Lima se impuso en 3 ocasiones y se registran 2 empates.
- 08‑03‑2020 Universitario 2‑0 Alianza (Apertura)
- 18‑08‑2021 Universitario 1‑2 Alianza (Clausura)
- 17‑04‑2022 Universitario 1‑4 Alianza (Apertura)
- 04‑09‑2022 Alianza 0‑2 Universitario (Clausura)
- 19‑02‑2023 Universitario 1‑2 Alianza (Apertura)
- 22‑07‑2023 Alianza 0‑0 Universitario (Clausura)
- 04‑11‑2023 Universitario 1‑1 Alianza (Play‑offs ida)
- 08‑11‑2023 Alianza 0‑2 Universitario (Play‑offs vuelta)
- 10‑02‑2024 Alianza 0‑1 Universitario (Apertura)
- 26‑07‑2024 Universitario 2‑1 Alianza (Clausura)
- 05-04-25 Alianza 1‑1 Universitario (Apertura)
Universitario vs Alianza Lima: hora del partido
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7:30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6:30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 5:30 p. m.
- México: 4:30 p. m.
