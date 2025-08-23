Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: cuándo juega, a qué hora y dónde ver el clásico por la Liga 1

El clásico del fútbol peruano vuelve a encender pasiones este domingo 24 de agosto, cuando Universitario de Deportes reciba a Alianza Lima por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se realizará en el Estadio Monumental 'U' Marathon, que promete un lleno total, e iniciará a las 5.30 p.m. en el horario peruano, mientras que la transmisión oficial estará a cargo de GOLPERÚ.

Universitario vs Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan como líderes del Clausura con 14 puntos —junto a Sporting Cristal—, y saben que una victoria en el clásico les permitiría ampliar la diferencia con sus perseguidores y reforzar su candidatura al título. Pese a la reciente eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, el cuadro merengue demostró jerarquía y quiere trasladar esa energía al torneo local.

El último empate ante Sport Huancayo (1-1) dejó sensaciones encontradas, pero el plantel confía en que con el empuje de su gente podrán sacar adelante un partido decisivo. Jugadores como Andy Polo, Edison Flores y Jairo Concha son piezas claves para marcar la diferencia en ataque.

Universitario recibe a Alianza Lima.

Por su parte, Alianza Lima (5° con 11 puntos) viene de superar 3-1 al ADT en Matute y quiere dar un golpe de autoridad en el Monumental para acercarse a los puestos de vanguardia. Los íntimos llegan con la moral elevada tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero en el torneo local no pueden seguir cediendo terreno si quieren pelear el Clausura hasta el final.

Alianza Lima buscará 'tumbar' a Universitario.

El último clásico oficial entre ambos equipos se disputó en febrero, por el Apertura 2025, y terminó 1-1 en Matute con goles de Kevin Quevedo y José Rivera. Ahora, con el Clausura en plena disputa, el resultado cobra mayor trascendencia: la ‘U’ busca ratificar su dominio en la tabla y Alianza intentará cortar esa racha en campo rival.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Alianza Lima, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 6.30 p. m. / (Los Ángeles): 4.30 p. m.

España: 12.00 a. m. (del lunes 25 de agosto)

¿Qué canal transmite Universitario vs Alianza Lima EN VIVO?

Para poder ver el partido de Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por internet GRATIS, por la quinta fecha del Torneo Clausura 205 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar el siguiente canal de transmisión: GOLPERU.

¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO, partido de Universitario vs. Alianza Lima?

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Costa Rica: GolTV Latinoamérica

República Dominicana: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

El Salvador: GolTV Latinoamérica

Honduras: GolTV Latinoamérica

México: Fanatiz Mexico, GolTV Latinoamérica

Panamá: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica, Gol Peru

Puerto Rico: Fanatiz USA

Uruguay: GolTV Latinoamérica

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español

Venezuela: inter, GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza Lima pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Universitario empate Alianza Lima Betsson 2.02 3.05 4.20 Betano.pe 2.27 3.00 4.00 bet365 1.95 3.00 4.50 1xBet 2.10 2.92 4.14 Betsafe 2.05 2.88 4.35 CoolbetLATAM 2.17 2.80 4.20 DoradoBet 1.96 3.00 4.50

Universitario vs. Alianza Lima historial: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 1-1 Universitario | 05.04.25 | Liga 1

Universitario 2-1 Alianza Lima | 26.07.24 | Liga 1

Alianza Lima 0-1 Universitario | 10.02.24 | Liga 1

Alianza Lima 0-2 Universitario | 08.11.23 | Liga 1

Universitario 1-1 Alianza Lima | 04.11.23 | Liga 1.

Universitario vs Alianza Lima: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra o Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y César Inga; Edison Flores y Álex Valera.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.