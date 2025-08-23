0
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy

Así marcha la tabla acumulada y posiciones de la Liga 1 2025 con los resultados de la fecha 7 del Clausura. Alianza y Universitario protagonizan el clásico.

Sandra Morales
Tabla Acumulada y posiciones del Clausura con la fecha 7 del torneo
Tabla Acumulada y posiciones del Clausura con la fecha 7 del torneo | FOTO: LIBERO
El clásico peruano es el partido más importante de la jornada 7 del Torneo Clausura. El duelo entre Universitario vs Alianza Lima será clave, ya que podría consolidar a los cremas en la punta o en su defecto, los blanquiazules los igualarían en punto. Además, Sporting Cristal enfrenta a UTC en el Gallardo con el claro propósito de recuperar la punta. Recordemos que Binacional ya perdió la categoría.

Tabla Acumulada Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario243353
2. Alianza Lima241448
3. Cusco FC232047
4. Sporting Cristal231845
5. Alianza Atlético241140
6. Deportivo Garcilaso241439
7. FBC Melgar24739
8. Sport Huancayo24238
9. AD Tarma23-1030
10. Los Chankas22-529
11. Cienciano23528
12. Atlético Grau23-426
13. Juan Pablo II24-1025
13. Sport Boys24-824
15. UTC22-2120
16. Ayacucho FC24-1719
17. Comerciantes Unidos23-1616
18. Alianza Universidad23-2015
19. Binacional---

Tabla posiciones Liga 1 2025: Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario6714
2. Sporting Cristal51113
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. FBC Melgar6-18
8. Alianza Atlético516
9. Juan Pablo II6-26
10. Los Chankas4-46
11. ADT5-46
12. Cienciano515
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Atlético Grau5-34
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC4-41
19. Binacional---

Partidos Liga 1 2025: programación

Viernes 22 de agosto

  • Ayacucho FC vs Binacional - CANCELADO
  • Juan Pablo II 0-0 Cusco FC

Sábado 23 de agosto

  • 11:00 a. m. Sporting Cristal vs. UTC - L1 MAX
  • 1:15 p. m. Los Chankas vs Sport Boys - L1 MAX
  • 3:30 p. m. Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad - L1 MAX
  • 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo - L1 MAX

Domingo 24 de agosto

  • 1:00 p. m. ADT vs Melgar - L1 MAX
  • 3:15 p. m. Cienciano vs. Atlético Grau - L1 MAX
  • 5:30 p. m. Universitario vs. Alianza Lima - GOLPERU

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

