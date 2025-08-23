- Hoy:
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy
Así marcha la tabla acumulada y posiciones de la Liga 1 2025 con los resultados de la fecha 7 del Clausura. Alianza y Universitario protagonizan el clásico.
El clásico peruano es el partido más importante de la jornada 7 del Torneo Clausura. El duelo entre Universitario vs Alianza Lima será clave, ya que podría consolidar a los cremas en la punta o en su defecto, los blanquiazules los igualarían en punto. Además, Sporting Cristal enfrenta a UTC en el Gallardo con el claro propósito de recuperar la punta. Recordemos que Binacional ya perdió la categoría.
PUEDES VER: Luis Ramos sería el flamante fichaje de Universitario para el 2026: "Alianza también lo sondeó"
Tabla Acumulada Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|24
|33
|53
|2. Alianza Lima
|24
|14
|48
|3. Cusco FC
|23
|20
|47
|4. Sporting Cristal
|23
|18
|45
|5. Alianza Atlético
|24
|11
|40
|6. Deportivo Garcilaso
|24
|14
|39
|7. FBC Melgar
|24
|7
|39
|8. Sport Huancayo
|24
|2
|38
|9. AD Tarma
|23
|-10
|30
|10. Los Chankas
|22
|-5
|29
|11. Cienciano
|23
|5
|28
|12. Atlético Grau
|23
|-4
|26
|13. Juan Pablo II
|24
|-10
|25
|13. Sport Boys
|24
|-8
|24
|15. UTC
|22
|-21
|20
|16. Ayacucho FC
|24
|-17
|19
|17. Comerciantes Unidos
|23
|-16
|16
|18. Alianza Universidad
|23
|-20
|15
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla posiciones Liga 1 2025: Torneo Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|6
|7
|14
|2. Sporting Cristal
|5
|11
|13
|3. Cusco FC
|5
|6
|13
|4. Deportivo Garcilaso
|6
|5
|12
|5. Alianza Lima
|6
|2
|11
|6. Sport Huancayo
|6
|0
|8
|7. FBC Melgar
|6
|-1
|8
|8. Alianza Atlético
|5
|1
|6
|9. Juan Pablo II
|6
|-2
|6
|10. Los Chankas
|4
|-4
|6
|11. ADT
|5
|-4
|6
|12. Cienciano
|5
|1
|5
|13. Comerciantes Unidos
|5
|-2
|5
|14. Atlético Grau
|5
|-3
|4
|15. Alianza Universidad
|5
|-3
|4
|16. Ayacucho FC
|6
|-4
|4
|17. Sport Boys
|6
|-6
|4
|18. UTC
|4
|-4
|1
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1 2025: programación
Viernes 22 de agosto
- Ayacucho FC vs Binacional - CANCELADO
- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC
Sábado 23 de agosto
- 11:00 a. m. Sporting Cristal vs. UTC - L1 MAX
- 1:15 p. m. Los Chankas vs Sport Boys - L1 MAX
- 3:30 p. m. Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad - L1 MAX
- 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo - L1 MAX
Domingo 24 de agosto
- 1:00 p. m. ADT vs Melgar - L1 MAX
- 3:15 p. m. Cienciano vs. Atlético Grau - L1 MAX
- 5:30 p. m. Universitario vs. Alianza Lima - GOLPERU
