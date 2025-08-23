Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy

El clásico peruano es el partido más importante de la jornada 7 del Torneo Clausura. El duelo entre Universitario vs Alianza Lima será clave, ya que podría consolidar a los cremas en la punta o en su defecto, los blanquiazules los igualarían en punto. Además, Sporting Cristal enfrenta a UTC en el Gallardo con el claro propósito de recuperar la punta. Recordemos que Binacional ya perdió la categoría.

Tabla Acumulada Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 24 33 53 2. Alianza Lima 24 14 48 3. Cusco FC 23 20 47 4. Sporting Cristal 23 18 45 5. Alianza Atlético 24 11 40 6. Deportivo Garcilaso 24 14 39 7. FBC Melgar 24 7 39 8. Sport Huancayo 24 2 38 9. AD Tarma 23 -10 30 10. Los Chankas 22 -5 29 11. Cienciano 23 5 28 12. Atlético Grau 23 -4 26 13. Juan Pablo II 24 -10 25 13. Sport Boys 24 -8 24 15. UTC 22 -21 20 16. Ayacucho FC 24 -17 19 17. Comerciantes Unidos 23 -16 16 18. Alianza Universidad 23 -20 15 19. Binacional - - -

Tabla posiciones Liga 1 2025: Torneo Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 6 7 14 2. Sporting Cristal 5 11 13 3. Cusco FC 5 6 13 4. Deportivo Garcilaso 6 5 12 5. Alianza Lima 6 2 11 6. Sport Huancayo 6 0 8 7. FBC Melgar 6 -1 8 8. Alianza Atlético 5 1 6 9. Juan Pablo II 6 -2 6 10. Los Chankas 4 -4 6 11. ADT 5 -4 6 12. Cienciano 5 1 5 13. Comerciantes Unidos 5 -2 5 14. Atlético Grau 5 -3 4 15. Alianza Universidad 5 -3 4 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 6 -6 4 18. UTC 4 -4 1 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1 2025: programación

Viernes 22 de agosto

Ayacucho FC vs Binacional - CANCELADO

Juan Pablo II 0-0 Cusco FC

Sábado 23 de agosto

11:00 a. m. Sporting Cristal vs. UTC - L1 MAX

1:15 p. m. Los Chankas vs Sport Boys - L1 MAX

3:30 p. m. Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad - L1 MAX

6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo - L1 MAX

Domingo 24 de agosto