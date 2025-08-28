- Hoy:
Nolberto Solano dio fuerte calificativo a Alex Valera tras duelo contra Hernán Barcos: "Es un..."
Nolberto Solano fue tajante sobre Alex Valera tras su cruce con Hernán Barcos en el clásico y respondió a lo dicho por el delantero íntimo sobre no aceptar un llamado a la selección peruana.
Nolberto Solano reapareció luego de ser oficializado como técnico de la selección de Pakistán y brindó una entrevista en el programa "A presión", donde expresó una fuerte opinión y calificativo sobre Alex Valera después de la discusión que tuvo con Hernán Barcos en el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima y lo dicho por el delantero íntimo sobre no aceptar los llamados a la selección peruana.
Solano, también conocido como el 'Maestrito', no dejó pasar la oportunidad para expresarse sobre los problemas personales que Valera enfrenta cada vez que es convocado a la selección peruana, dejando en claro que le parece extraño que no se aplique el mismo criterio cuando juega con Universitario cada fin de semana.
"Valera es un chico que está teniendo éxito en Universitario, pero no ha sido convocado a la selección peruana en mucho tiempo. Todos enfrentamos problemas personales y es importante ser respetuoso al respecto, pero resulta extraño que solía jugar todos los fines de semana en la 'U'", comentó de manera enfática.Alex Valera fue catalogado por Hernán Barcos como alguien que no defiende a su país cada vez que lo llaman de la selección peruana.
Por otro lado, dejó entrever que Hernán Barcos sabe algo que quizás los mismos jugadores peruanos no saben, en referencia a sus declaraciones en donde afirmó que Valera es un jugador que le niega la convocatoria a Perú y no defiende a su país.
"Lo que pasa es que Hernán Barcos no es jugador de la selección peruana y, de repente, está más enterado que todos nosotros. Algo debe saber o conocer para haber tirado esa frase que ha dejado mal parado a varios", indicó en el programa 'A Presión'.
Por último, Nolberto Solano pidió a Alex Valera que, tras la discusión con Hernán Barcos, sería bueno que salga a aclarar todo lo que se dijo durante y después del Universitario vs Alianza Lima para que se elimine el morbo desde la raíz. "Pero bueno, eso es algo que Valera debe aclarar a todos para no crear este morbo sobre qué es lo que pasa con él", concluyó.
