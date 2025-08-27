Reimond Manco, ex Alianza Lima, reveló por qué Alex Valera se alejó de la selección: "La 'U' lo sabe"

Uno de los jugadores que no estará en la selección peruana para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay es Alex Valera. El delantero de Universitario había vuelto a ser llamado en la Bicolor, pero una lesión en el clásico generó que quede desafectado y genere todo tipo de comentarios en los aficionados.

En medio del programa "Línea de 5", uno de los que decidió confirmar la verdad sobre el atacante crema es Reimond Manco. El popular 'Rei' indicó que tuvo una reunión con gente muy cercana a Valera, en el que pudo conocer la razón del por qué el delantero 'merengue' se desconvocó de la Bicolor.

Manco revela por qué Alex Valera no juega en la selección

Según palabras de Reimond Manco, Alex Valera vive un momento complicado en el aspecto familiar y psicológico, lo que le impide estar con la Bicolor en concentraciones lejos del país. Asimismo, este hecho no solo es un caso que le incumbe a Óscar Ibáñez, sino a los anteriores técnicos que tuvo la selección mayor.

"Lo de Valera, según tengo entendido, es un tema familiar y psicológico muy delicado, que él normalmente mantiene bajo siete llaves porque involucra mucho a su familia y a él mismo. Es confirmado no solo por Ibáñez, sino también por Juan Reynoso y Jorge Fossati. Por eso lo han entendido", indicó.

(VIDEO: Trivu)

Universitario sabe del caso Alex Valera

Del mismo modo, Reimond Manco informa que Universitario sabe de la situación que vive Alex Valera, por lo que día a día lo vienen manejando a su manera para que se encuentre bien durante su estadía en tienda crema.

"Incluso, la gente de la 'U' lo sabe y lo maneja bien, porque en la 'U' convive prácticamente con todos, así que lo ha sabido manejar. Por eso Valera entrena y juega normalmente con la 'U'. En la selección también se iba a manejar de esa manera, por eso lo convocaron. Había un plan sobre eso con Valera en la selección, según me contó alguien muy cercano a él", agregó.