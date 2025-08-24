Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

La selección peruana se juega sus últimas cartas para lograr el pase al repechaje. La bicolor visitará a Uruguay y luego recibirá a Paraguay por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026. La obligación es sumar los seis puntos, por ello, Óscar Ibáñez decidió convocar a los jugadores nacionales que están atravesando un buen presente deportivo.

Posible lista de convocados de Perú

Arqueros

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Diego Enríquez

Defensas

Carlos Zambrano

Renzo Garcés

Oliver Sonne

Luis Abram

César Inga

Luis Advíncula

Marcos López

Volantes

Pedro Aquino

Alessandro Burlamaqui

Erick Noriega

Piero Quispe

Sergio Peña

Renato Tapia

Yoshimar Yotún

Edison Flores

Joao Grimaldo

Jesús Prettel

Jairo Concha

Delanteros

Álex Valera

Christofer Gonzales

Kevin Quevedo

Bryan Reyna

Andy Polo

Kenji Cabrera

Luis Ramos

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?

El partido de Perú contra Uruguay se realizará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario. La bicolor no puede ceder puntos porque quedaría eliminado de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias?

Por la última fecha de las Eliminatorias, la selección peruana recibirá a su similar de Paraguay el 9 de septiembre a las 6:30 p.m. (horario peruano). El compromiso se realizará en el Estadio Nacional.