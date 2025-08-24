- Hoy:
Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay
La lista de jugadores que fueron citados por Óscar Ibáñez para los partidos contra Uruguay y Paraguay por la fecha doble de las Eliminatorias 2026.
La selección peruana se juega sus últimas cartas para lograr el pase al repechaje. La bicolor visitará a Uruguay y luego recibirá a Paraguay por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026. La obligación es sumar los seis puntos, por ello, Óscar Ibáñez decidió convocar a los jugadores nacionales que están atravesando un buen presente deportivo.
Posible lista de convocados de Perú
Arqueros
- Pedro Gallese
- Carlos Cáceda
- Diego Enríquez
Defensas
- Carlos Zambrano
- Renzo Garcés
- Oliver Sonne
- Luis Abram
- César Inga
- Luis Advíncula
- Marcos López
Volantes
- Pedro Aquino
- Alessandro Burlamaqui
- Erick Noriega
- Piero Quispe
- Sergio Peña
- Renato Tapia
- Yoshimar Yotún
- Edison Flores
- Joao Grimaldo
- Jesús Prettel
- Jairo Concha
Delanteros
- Álex Valera
- Christofer Gonzales
- Kevin Quevedo
- Bryan Reyna
- Andy Polo
- Kenji Cabrera
- Luis Ramos
¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
El partido de Perú contra Uruguay se realizará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario. La bicolor no puede ceder puntos porque quedaría eliminado de la Copa del Mundo.
¿Cuándo juega Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias?
Por la última fecha de las Eliminatorias, la selección peruana recibirá a su similar de Paraguay el 9 de septiembre a las 6:30 p.m. (horario peruano). El compromiso se realizará en el Estadio Nacional.
