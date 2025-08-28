Juan Reynoso rompe su silencio y revela por qué no triunfó con la selección peruana: "Frustraba..."

La selección peruana vivió momentos duros en estas Eliminatorias 2026 al tener tres técnicos como Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. El primero en mención, tuvo la gran responsabilidad de reemplazar a Ricardo Gareca de cara a este proceso eliminatorio, no logrando los resultados esperados para el lamento de hinchas.

Juan Reynoso explicó su desventaja en la selección peruana

En una entrevista con "El Reportero", el popular 'Cabezón' reveló que tuvo una desventaja en cuanto a la continuidad de los jugadores de la selección peruana en el exterior. Para el proceso a Rusia 2018, era un 80% los futbolistas que estaban en el extranjero, pero para su etapa solo estaban cerca al 30%.

"No ayudar a los jugadores a mejorar sus rendimientos en sus clubes. Nosotros teníamos muy claro, por la estadística, que Perú cuando clasificó al Mundial Rusia 2018, los peruanos que estaban en el exterior jugaban el 80% de sus partidos. Para el 2022, casi jugaban al 75 o 77%. Cuando nos toca a nosotros, muchos habían regresado al Perú o estaban en ligas menores y no llegaban ni al 30%", manifestó.

Juan Reynoso no consiguió ninguna victoria oficial en la selección peruana. Foto: Captura El Reportero.

Juan Reynoso reveló frustración en su etapa con la selección peruana

Uno de los aspectos que no pudo progresar Juan Reynoso es con respecto a llegar a cada uno de los jugadores. Pese a los esfuerzos por encontrar la hora para el trabajo táctico, finalmente no se llegaba a mostrar en la semana y eso impedía que la labor progrese en los siguientes días.

"Entonces, hacíamos un zoom para hacer un trabajo táctico, incluso individual. Teníamos que estar en Videna pasándoles videos, algunos más temprano, otros a otra hora, y pese a eso lo hacíamos con mucho cariño. Mandábamos una forma de trabajo, pero en la semana no se adecuaba al trabajo. Esa parte sí nos frustraba porque no podíamos hacer más. A veces pedíamos información al cuerpo técnico y nos decían que iban a mandar, pero no mandaban nada de los reportes", agregó.