Selección peruana y los 2 convocados de última hora que jugarían ante Uruguay por Eliminatorias

Novedades en la selección peruana a pocos días de afrontar el partido ante Uruguay en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Si bien el equipo ya viene trabajando con los jugadores de la Liga 1, ahora se ha conocido que Óscar Ibáñez ha tomado la decisión de incluir a dos futbolistas para la lista de 26 que viajará al país 'charrúa'.

Según informó el periodista Carlos Alberto Navarro, sus fuentes le han informado que dos inesperados futbolistas serán parte de la delegación nacional que irá a Montevideo para el choque clave de las clasificatorias sudamericanas. Dos jóvenes promesa que ya son realidad en la Liga 1 y que trabajaban a su ritmo en la Videna.

Maxloren Castro y Piero Cari serían convocados a la selección peruana

Fiel a su estilo, el popular 'Tigrillo' anunció que Maxloren Castro y Piero Cari no solo estarían de sparring en la Videna para la selección mayor, sino que serían convocados de último momento en la Bicolor para que viajen a Montevideo y tengan alguna chance de enfrentar a los 'charrúas'.

"Atención me llama el empleado Falla. Dos jugadores se sumarían a lista de 26 que van con la selección peruana rumbo a Montevideo: Uno es lo MÁXimo; bajito, flaquito pero travieso con la pelota. El otro aCARIcia la pelota, ya se recuperó y no jugó el clásico", escribió el periodista Carlos Alberto Navarro.

Maxloren Castro y Piero Cari viajarán a Montevideo.

Es claro el gran momento de ambos jóvenes futbolistas, quienes defienden la camiseta de Sporting Cristal y Alianza Lima, respectivamente. En el caso de Maxloren Castro, es pieza clave de recambio para Paulo Autuori en los celestes, mientras que Piero Cari suele ser titular en los blanquiazules, pero que estuvo ausente por lesión.

¿En cuánto están cotizados Maxloren Castro y Piero Cari?

Según el portal "Transfermarkt", Piero Cari tiene un valor de mercado de 850 mil euros a sus 17 años de edad. Es la mejor marca registrada en lo que va de su carrera profesional y tiene gran proyección con el pasar de temporadas.

En el caso de Piero Cari, el mediocampista de 18 años tiene un valor de mercado de 200 mil euros. Vive el mejor momento de su carrera y es titular con los blanquiazul. Ahora, su llegada a la selección podría elevar la cifra del juvenil.