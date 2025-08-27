- Hoy:
Jugador de Cristal no fue convocado en Perú por contundente motivo: "Se quedó en la puertita"
Según el periodista Michael Succar, el comando técnico de Perú prefirió llamar a otras figuras de la Liga 1 para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026.
La selección peruana completó un nuevo día de entrenamientos en Videna, con miras a los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026. Óscar Ibáñez, DT de la 'Bicolor' viene trabajando con la presencia de algunos de los jugadores, incluido José Rivera, quien ingresó a la nómina frente a las bajas de Edison Flores y Álex Valera.
El futbolista de Sporting Cristal que fue descartado por Óscar Ibáñez
Sin embargo, recientemente se conoció que un actual futbolista de Sporting Cristal estuvo muy cerca de ser convocado a la 'Blanquirroja' para la última fecha doble de septiembre. En el programa de YouTube, 'Mano a Mano', el periodista deportivo Michael Succar reveló que el volante rimense, Martín Távara se encontraba siendo observado para la lista final. ¿Qué pasó?Martín Távara es figura en Sporting Cristal esta temporada 2025
El comunicador detalló que en la última etapa donde se definían a los convocados, se terminó decidiendo por Burlamaqui y Pretell, su actual compañero en el cuadro cervecero, debido a que ambos están un paso por delante en el aspecto de marca.
"Ha estado siendo muy considerado. Tuvieron esta conversación para pedirle algunas mejorías, con él y con varios futbolistas, y cumplió. Se quedó en la puertita de la convocatoria porque al momento de tomar la decisión final la evaluación pasó por un detalle donde Távara está por debajo, según el comando técnico de la selección, por debajo de Burlamaqui y Pretell, lo que es la marca", sostuvo.
De la misma manera, el periodista deportivo resaltó el buen nivel que viene teniendo el joven mediocampista con Sporting Cristal; no obstante, también hizo hincapié en un factor que el futbolista debe mejorar para destacar en su puesto.
"Él nunca, ni en sus buenos momentos ni malos, ha dejado de intentar ese pase entre líneas, arriesgar. A veces no identificaba bien el momento y no estaba siendo preciso, entonces perdía muchas pelotas. Pero desde la actitud y desde la personalidad para siempre intentarlo. Esa personalidad de ir para adelante y ser muy vertical la ha tenido siempre. El tema es que a veces abusaba de ese pase entre líneas y perdía muchas pelotas, a veces lo daba desde muy atrás, o quería que sea el pase perfecto. Entonces, eso es lo que está logrando balancearlo", acotó Succar.
