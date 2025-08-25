Óscar Ibáñez dejó rotundo comentario sobre Álex Valera tras su vuelta a la selección: "No se..."

La selección peruana hizo oficial la lista de convocados para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026. Una de las novedades en la nómina es la vuelta de Álex Valera, quien ha estado en el ojo de la polémica con las recientes declaraciones de Hernán Barcos sobre su negativa a la Bicolor. El DT Óscar Ibáñez, dejando un rotundo comentario.

El estratega del combinado nacional atendió este lunes a los medios de comunicación en la Videna para, entre otras cosas, acabar con la polémica y decir que su ausencia en la Blanquirroja se debió a un problema familiar en su primera convocatoria y que en la segunda fue él quien no lo citó.

"Lo de Álex (Valera) lo aclaré en la primera conferencia que tuve acá. Él tenía un tema familiar entendible y con esa situación no pudo venir. Después no se negó, la segunda no lo citamos nosotros y en esta vez hablé previamente con él a ver si había podido resolver su tema. Me dijo que sí, así que lo convocamos", declaró en conferencia de prensa.

Video: Jax Latin Media

Álex Valera fue desconvocado de la selección peruana por lesión

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el atacante de 29 años fue desconvocado de la selección peruana por un desgarro que sufrió en el último clásico ante Alianza Lima. Antes de revelarse la noticia, Ibáñez dio a entender que se hizo estudios médicos y que iban a esperar los resultados. Sin embargo, aseguró que 'Valegol' tenía todas las credenciales para regresar al equipo nacional.

"Es jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, goleador. Es lógico que esté en la selección. Ese tipo de situación ya quedó zanjado en su momento, así que contento de tenerlo acá. Ahora se fue a hacer unos estudios porque terminó muy sentido y veremos que informa el doctor", agregó.

Óscar Ibáñez defendió convocatoria de Álex Valera a la selección peruana, pero tuvo que salir de la misma por lesión. Foto: Marco Cotrina / URPI LR

Álex Valera no pudo jugar todo el 2025 con la selección peruana

Es preciso señalar que Álex Valera no jugará ningún partido con la Bicolor en el presente año, pues no era convocado desde noviembre del 2024 y cuando se confirmó su vuelta para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, le ocurrió la dura lesión muscular que le impedirá representar a Perú.