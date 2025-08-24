Hernán Barcos no se guardó nada y criticó sin piedad a Álex Valera: "Tiene que aprender..."

Universitario y Alianza Lima protagonizaron un clásico que tuvo de todo y terminó en empate 0-0 por el Torneo Clausura 2025. Los conatos de bronca estuvieron a la orden durante los 90 minutos, siendo el más comentado el que tuvieron Hernán Barcos y Álex Valera. El 'Pirata' terminó muy molesto por esta situación y criticó duramente al delantero crema.

Después del pitido final, el jugador argentino no ocultó su molestia con 'Valegol', pues le faltó el respeto mientras le hablaba al árbitro Jordi Espinoza durante el primer tiempo, cosa que lo hizo reaccionar de forma agresiva. Además, fue contundente al decir que no iba a permitir que un jugador que ha rechazado a la selección de su país le diga palabras de grueso calibre.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", declaró en entrevista con GOLPERU.

Video: GOLPERU

Hernán Barcos le recomienda a Valera ser humilde y respetuoso

El experimentado atacante de 41 años mencionó que nunca había tenido algún inconveniente con el goleador de la 'U' y que hablaba bien de él, pero que no le pareció todo lo que le dijo en la cancha. Además, le dio como consejo que sea más humilde como persona y que aprenda a respetar a los demás.

"Me insulta cuando yo no le falto el respeto a nadie. Nunca había tenido problemas con él, siempre había hablado bien, hasta lo he saludado, le he dado consejos y que me venga a insultar así de gratis, no me pareció. Por eso fui para arriba de él y espero que tenga humildad y aprenda a respetar", agregó.

¿Cómo fue la discusión entre Hernán Barcos y Álex Valera?

Tras una falta a favor de Alianza Lima a los 11 minutos, la transmisión oficial del compromiso enfocó a Hernán Barcos teniendo una tensa discusión Álex Valera que terminó con la decisión arbitral de sacarle tarjeta amarilla a ambos. Es más, se logra ver cuando el futbolista blanquiazul le dijo las siguientes palabras al '20' del conjunto estudiantil: "muert*, cag*n de mierd*".

Video: GOLPERU