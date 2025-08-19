0
Hernán Barcos confirmó si a fin de año deja Alianza Lima y se retira del fútbol: "Vamos..."

Hernán Barcos habló desde Ecuador sobre la posibilidad de retirarse a fin de año con camiseta de Alianza Lima. ¿Se nos va el 'Pirata'?

Wilfredo Inostroza
Hernán Barcos confirmó si dejará Alianza Lima y se retirará a fin de año
Hernán Barcos confirmó si dejará Alianza Lima y se retirará a fin de año | Captura: José Varela YT | Foto: Carlos Félix
Desde el 2021, Hernán Barcos es referente de Alianza Lima no solo por su liderazgo, también por los tantos que ha convertido en su estancia por Matute, que lo convierten en el máximo goleador extranjero de la historia del club y algunos ya le dan el trato de ídolo.

El 'Pirata' está en Quito con la delegación del cuadro victoriano para afrontar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador y durante una entrevista confirmó si dejará el fútbol al final de temporada.

"Esperemos, un añito más por lo menos vamos a jugar", dijo el argentino, que meses atrás reveló su intención de retirarse del fútbol a finales del 2025.

Cabe señalar que esta temporada Hernán Barcos lleva 12 goles: seis en Liga 1, cinco por Libertadores y uno jugando la Copa Sudamericana, lo que confirma su vigencia a pesar de tener ya 41 años de edad.

Hernán Barcos habló sobre el partido ante U. Católica

Hernán Barcos también habló sobre lo que significará el duelo ante Universidad Católica de Ecuador, en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Es un partido difícil, es un buen club, tiene un buen entrenador. Con todo respeto, vamos a tratar de llevarnos la clasificación. Nosotros jugamos bastante en altura en Perú, así que esperemos que nos afecte", declaró el 'Pirata'.

Wilfredo Inostroza
