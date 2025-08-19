- Hoy:
Fossati estalla previo al clásico 'U' vs Alianza Lima: "Hay una ventaja que no es para nosotros"
El DT de Universitario, Jorge Fossati, se pronunció desde el Estadio Monumental para reclamar la programación del partido ante Alianza Lima.
Universitario de Deportes sostiene su postura contra la fecha de programación del clásico ante Alianza Lima. Dado que tendrán menos tiempo de descanso que su rival, los altos mandos no han callado y expusieron de todo contra la Liga 1. Justamente, Jorge Fossati fue uno de los que acaba de dar su declaración a pocos días de jugar contra Palmeiras y ante los blanquiazules.
Desde el Estadio Monumental, el 'Nonno' brindó algunas palabras sobre la preparación del equipo de cara al choque ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Sin embargo, no ocultó su sentir por saber que tendrán pocos días de reposo a puertas de un vital encuentro como el clásico.
Fiel a su estilo, el estratega uruguayo fue tajante al decir que habrá una "ventaja" para el rival en estos 90 minutos. Indica que su comando técnico no es de solicitar ciertos beneficios para que el equipo rinde al 100%, pero tampoco le gusta que lo favorable sea para su contrincante.
"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja. Es nuestra obligación defender a nuestro club", declaró Jorge Fossati.
(VIDEO: Jax Latin Media)
Fechas de los partidos de Universitario y Alianza Lima
Como se conoce, Universitario y Alianza Lima afrontarán sus respectivos partidos internacionales como Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, la Conmebol programó sus encuentros en fechas distintas que ha generado la polémica en la Liga 1.
- U Católica de Ecuador vs Alianza Lima - Miércoles 20 de agosto (19:30 hora peruana)
- Palmeiras vs Universitario - Jueves 21 de agosto (19:30 hora peruana)
- Universitario vs Alianza Lima - Domingo 24 de agosto (17:30 hora peruana)
