Óscar del Portal apuntó contra Universitario tras quejarse del arbitraje: "Club que apoya a la FPF"

Universitario de Deportes igualó ante Sport Huancayo (1-1) con un polémico gol anulado de Alex Valera, el cual pudo ser el 2-0 parcial de los cremas en la 'Incontrastable'. Esta acción desató la molestia de los altos mandos de la institución 'merengue', quienes revelaron que tomarán acciones legales ante este tipo de arbitrajes.

Bajo este panorama, el comentarista deportivo, Óscar del Portal, no calló nada ante el actuar de Universitario que ha generado polémica a nivel nacional. Acepta que está bien en quejarse por este tipo de circunstancias, pero que todo se puede evitar si a inicios de año cuando se reúnen todos los clubes con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Está bueno quejarse cuando sufres alguna injusticia. Pero, creo que en vez de tomar acciones legales como la 'U' quiere, hubieran tomado acción antes de que se promulgue los reglamentos. Fossati se queja de la programación de partidos, pero el reglamento si se cumplió. Si están en contra de eso, lo dicen en enero. Si están en contra del VAR, lo dicen antes", expresó.

Óscar del Portal arremete contra Universitario por apoyo a la FPF

Siguiendo esa línea, Óscar del Portal fue tajante al decir que Universitario es el club que aprueba todas las medidas que establece la FPF en nuestro balompié. Dado que viene siendo el bicampeón de la Liga 1, han sostenido su apoyo al ente nacional como en este 2025.

"Lo que pasa es que Universitario ha sido muy eficiente estos dos años, pero ha sido también un club que ha apoyado en todo a la Federación Peruana de Fútbol. Justamente, ahora sí se están quejando. Es raro, que Universitario dos años seguidos es un club eficiente y diga sí y apruebe cada vez que hay un balance de la FPF. ¿Cómo un club que se jacta de haber administrado correctamente un club, puede aprobar los balances financieros de una Federación que no paga a sus clubes?", agregó.

(VIDEO: Fútbol en América)