¿Quién es Jordi Espinoza, el árbitro designado para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Luego de sus participaciones a nivel internacional, Universitario y Alianza Lima disputarán este domingo 24 de agosto una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Para ambos es imperativo ganar y así mantenerse vivo en la lucha por el Torneo Clausura, por lo que muchos están expectantes a todo lo relacionado con este duelo, como por ejemplo la designación del árbitro.

El último lunes se conoció que Jordi Espinoza fue designado por la CONAR como juez principal del encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Monumental. Será su primera experiencia en un clásico y los aficionados de ambos equipos esperan que esté a la altura de un duelo tan importante para el desarrollo de la temporada.

Se conoció también que Michael Orué y Jesús Cabrera serán los jueces asistentes, mientras que Alejandro Villanueva será el encargado del VAR.

Jordi Espinoza será el juez principal del Universitario vs. Alianza Lima.

Números de Jordi Espinoza en 2025

Espinoza, que ya tiene el rango de juez FIFA, ha arbitrado en 16 partidos de la Liga 1 durante esta temporada y mostró un total de 76 amarillas, además de cuatro tarjetas rojas. ¿Ha dirigido este año a Universitario o Alianza Lima?

A la 'U' lo dirigó solo en dos encuentros este año, coincidentemente ambos ante Atlético Grau y con sendas victorias para los dirigidos por Jorge Fossati. En Trujillo le cobró tres penales al elenco 'crema' en el Apertura, mientras que en el Monumental expulsó a Tomás Sandoval, delantero del 'Patrimonio de Piura'.

Con el elenco victoriano solo tuvo presencia en el partido ante Melgar en el Monumental de Arequipa. En aquel cotejo decretó un penal en favor de los blanquiazules, con asistencia del VAR, además decidió no cobrar una pena máxima para el elenco 'Dominó' tras una presunta infracción a Kenji Cabrera.