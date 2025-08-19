0

¿Quién es Jordi Espinoza, el árbitro designado para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

La CONAR anunció a Jordi Espinoza como el juez principal del clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental U Marathon.

Wilfredo Inostroza
Jordi Espinoza será el encargado del VAR en el clásico Universitario vs. Alianza Lima
Jordi Espinoza será el encargado del VAR en el clásico Universitario vs. Alianza Lima | Foto: FPF
COMPARTIR

Luego de sus participaciones a nivel internacional, Universitario y Alianza Lima disputarán este domingo 24 de agosto una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Para ambos es imperativo ganar y así mantenerse vivo en la lucha por el Torneo Clausura, por lo que muchos están expectantes a todo lo relacionado con este duelo, como por ejemplo la designación del árbitro.

Erick Noriega no dudó en pronunciarse sobre llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima.

PUEDES VER: Erick Noriega y su insólita reacción tras conocer que Aquino lo reemplazará en Alianza: "No sé si..."

El último lunes se conoció que Jordi Espinoza fue designado por la CONAR como juez principal del encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Monumental. Será su primera experiencia en un clásico y los aficionados de ambos equipos esperan que esté a la altura de un duelo tan importante para el desarrollo de la temporada.

Se conoció también que Michael Orué y Jesús Cabrera serán los jueces asistentes, mientras que Alejandro Villanueva será el encargado del VAR.

Jordi Espinoza será el juez principal del Universitario vs. Alianza Lima.

Números de Jordi Espinoza en 2025

Espinoza, que ya tiene el rango de juez FIFA, ha arbitrado en 16 partidos de la Liga 1 durante esta temporada y mostró un total de 76 amarillas, además de cuatro tarjetas rojas. ¿Ha dirigido este año a Universitario o Alianza Lima?

A la 'U' lo dirigó solo en dos encuentros este año, coincidentemente ambos ante Atlético Grau y con sendas victorias para los dirigidos por Jorge Fossati. En Trujillo le cobró tres penales al elenco 'crema' en el Apertura, mientras que en el Monumental expulsó a Tomás Sandoval, delantero del 'Patrimonio de Piura'.

Con el elenco victoriano solo tuvo presencia en el partido ante Melgar en el Monumental de Arequipa. En aquel cotejo decretó un penal en favor de los blanquiazules, con asistencia del VAR, además decidió no cobrar una pena máxima para el elenco 'Dominó' tras una presunta infracción a Kenji Cabrera.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¡Oficial! Alianza Lima anunció el flamante fichaje de Pedro Aquino: "A darlo todo"

  2. Prensa mexicana dio rotundo comentario sobre la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima: "Un..."

  3. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano