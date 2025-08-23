- Hoy:
¿Dónde ver el clásico Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025?
Canal para ver EN VIVO el clásico Universitario vs. Alianza Lima por la séptima fecha el Torneo Clausura que se realizará en el Estadio Monumental.
El clásico Universitario vs. Alianza Lima se realizará este domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El partido es el más esperado por los fanáticos. La 'U' quiere lograr el título de manera directa, mientras que los blanquiazules buscan dar el golpe y demostrar que su gran nivel en el ámbito internacional no fue un golpe de suerte.
¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?
El clásico Universitario vs. Alianza Lima será transmitido EN VIVO por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar. El mencionado medio tiene los derechos televisivos del cuadro crema. Por internet, este emocionante partido lo encuentras en Movistar Play.
¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?
GOLPERU es un canal exclusivo de Movistar TV. Debes sintonizar los siguientes canales:
- Sin HD: Canal 14
- Con HD: Canal 714
¿Cómo llega Universitario?
Universitario llega al clásico con la obligación de hacer respetar la casa. Con la desvinculación de Binacional, la 'U' es líder del Torneo Clausura 2025. Jorge Fossati es cuestionado por los hinchas por su decisión de respaldar a jugadores que no vienen atravesando un gran momento.
Jairo Vélez realizó un gran papel ante Palmeiras y podría mantenerse en el once, ocupando el puesto de Edison Flores, quien bajo su nivel. Otro jugador que sería novedad en el once es Anderson Santamaría.
Con la lesión de Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra se perfila como el dueño de la volante en el clásico. Sin embargo, Jesús Castillo cumplió una buena labor en el empate contra Palmeiras y podría meterse al once.
¿Cómo llega Alianza Lima?
Alianza Lima quiere dar el golpe y sumar los tres puntos en el Monumental. Los blanquiazules están con la moral al tope tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
'Pipo' Gorosito decidió mantener el equipo que ganó a la U Católica de Ecuador. Apuesta por la rapidez de sus atacantes para lastimar a la defensa de la 'U'.
"Los clásicos se ganan con más que fútbol, son partidos diferentes y esperemos hacer las cosas bien, sentimos que estamos capacitados", expresó Eryc Castillo, una de las figuras del cuadro blanquiazul.
