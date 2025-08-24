Exárbitro FIFA fue tajante sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima: "Pondremos la lupa..."

Uno de los partidos que paralizará al país, y ciertos sectores del continente, es el que protagonizarán Universitario vs Alianza Lima por el Clásico del fútbol peruano en lo que corresponde la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. En medio de ello, un exárbitro FIFA sorprendió a miles de seguidores al revelar que estará pendiente de estos 90 minutos a jugarse en el Estadio Monumental.

Se trata de Miguel Ángel Scime, exjuez FIFA y con pasado en la Comisión Conmebol, que semana a semana suele ser noticia en el Perú por sus constantes análisis en base a jugadas polémicas de la Liga 1. Es por ello, que el clásico no iba a ser la excepción y anticipó que estará muy pendiente de todas las decisiones arbitrales en Ate.

A través de sus redes sociales, el exárbitro anunció tener conocimiento de lo que significa este duelo para todos los peruanos. Sabe muy bien que estos 90' no solo se aprecian los goles y jugadores, sino también de ciertas acciones arbitrales que podrían complicar el desarrollo del juego.

"Universitario vs Alianza: el fútbol arde y yo observaré la misión silenciosa del equipo arbitral. El clásico no solo se define por goles o camisetas: también por la firmeza de quienes conducen el partido. La lupa estará en los guardianes en aplicar las reglas del juego. Lo veremos junto y pondremos la lupa sobre los hechos técnicos y disciplinarios", informó.

Miguel Ángel Scime habla del Clásico Universitario vs Alianza Lima.

¿Quién será el árbitro del Universitario vs Alianza Lima?

Jordi Espinoza es el árbitro elegido para dirigir el Clásico entre Universitario vs Alianza Lima en el Estadio Monumental. Conoce toda la terna arbitral, así como el responsable del VAR.