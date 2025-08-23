¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1?

Por la fecha número 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental en un partido que podría ser decisivo por el campeonato nacional. La 'U' llega de ser eliminado de la Copa Libertadores, mientras que los banquiazules consiguieron su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 4-1 a la Universidad Católica.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

Pese a que en un inicio el equipo de Jorge Fossati pidió que se aplace el clásico del fútbol peruano, ya que no pensó quedar fuera del torneo internacional de forma prematura, la FPF no aceptó el cambio de fecha y el compromiso se jugará este domingo 24 de agosto en el 'Coloso' de Ate.

Universitario vs. Alianza Lima: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 16.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.30 horas

Bajas en Alianza Lima para el clásico

Pese a que contará con la mayoría de su equipo para enfrentar a Universitario de Deportes, Alianza Lima presentará seis bajas sumamente importantes para el clásico y Néstor Gorosito deberá replantear muy bien su once inicial. Los futbolistas que no podrán estar por lesión son: Paolo Guerrero, Piero Cari, Ricardo Lagos, Josué Estrada, Jesús Castillo y Pablo Lavandeira.

Universitario guardó jugadores para el clásico

Aprovechando que ya estaban eliminados de la Copa Libertadores, Jorge Fossati decidió darle descanso a algunos futbolistas para que estén en forma ante los íntimos. Por ejemplo, Edison Flores no disputó el partido contra Palmeiras y Alex Valera estuvo en la banca hasta la recta final de la segunda mitad.