IMPORTANTE: este domingo 4 de enero del 2026, el gobierno boliviano anunció la implementación de medidas de "control y restricción migratoria" dirigidas a funcionarios, exfuncionarios y otros individuos relacionados con el régimen de Venezuela.

Vale mencionar que esta sorpresiva decisión se toma en el contexto de la "grave crisis institucional" que está atravesando el país vecino, esto luego del estudiado arresto del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Con ello, se busca abordar las implicancias de la situación política en Venezuela y su posible repercusión en Bolivia.

Tras ataque de EE. UU. y captura de Maduro: este país latino restringe ingreso de venezolanos

Recientemente, la Cancillería de Bolivia confirmó la implementación de nuevas medidas de control y restricción migratoria para un grupo en específico: funcionarios, exfuncionarios, miembros de fuerzas de seguridad y otras personas relacionadas a las estructuras de poder en Venezuela, considerados responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del deterioro democrático en el país.

Cabe precisar que la decisión responde a la "grave crisis institucional" que enfrenta actualmente Venezuela, resultado del "colapso del estado de derecho y la ruptura del orden constitucional", tal como señaló la entidad gubernamental y tal como señalaron diversos medios internacionales, entre ellos 'dw.com'.

Como se recuerda, en la madrugada del sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Caracas y en diversas regiones de Venezuela, que incluyó bombardeos. Durante esta acción, fueron detenidos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense.

Maduro se encuentra ahora en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, y ambos comparecerán este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde tendrán su primera audiencia en el país americano.

¿Qué dijo el presidente de Bolivia al respecto?

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre del 2024, afirmó recientemente que su país se encuentra "al lado de la democracia" y resaltó que "la solución para Venezuela radica en respetar el voto".

A través de una postura centrista, Paz ha marcado una clara separación del régimen de Nicolás Maduro, con el cual mantenían vínculos los expresidentes de izquierda Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).