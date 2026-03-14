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Universitario hizo historia en el Torneo Apertura y ganó 16-0 para sorpresa de sus hinchas
Universitario obtuvo una contundente victoria por 16-0 en el Torneo Apertura 2026 y logró la mayor goleada en la historia del fútbol peruano.
Universitario de Deportes quiere salir campeón del Torneo Apertura 2026 y hacerse una vez más con el título nacional del fútbol peruano a final de temporada. Para ello deben ganar todos sus compromisos, aunque recientemente obtuvieron una goleada 16-0 que no se la esperaba ni el hincha más optimista de todo. Esto marcó un hito en el balompié incaico.
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Resulta que ha iniciado finalmente la Liga Femenina 2026 y las merengues, en su afán por acabar con la hegemonía de Alianza Lima y obtener su segunda estrella en la era profesional, visitaron a Carlos Mannucci en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, nadie imaginaba lo que iba a suceder el sábado 14 de marzo.
En la previa parecía un partido duro para Universitario de Deportes debido a que las ‘carlistas’ en los últimos años han llegado a instancias finales y normalmente han complicado a sus rivales. No obstante, a nivel dirigencial están atravesando problemas y eso se vio reflejado en el campo de juego.
Universitario goleó 16-0 a Mannucci
La ‘U’ destrozó sin piedad 16-0 a Carlos Mannucci y realizó la mayor goleada en la historia del fútbol femenino en el Perú, generando total sorpresa en los hinchas del balompié nacional. Con este resultado las merengues son líderes y por diferencia de gol se quedarán con la primera casilla pese a los demás marcadores.
Universitario goleó 16-0.
Los tantos del partido fueron obra de Lacoste (4), Canales (3), Núñez (3), Oxandabarat (2), Cisneros (2), Campos y Araya. Además, la popular ‘Fefa’ fue elegida como jugadora del partido por la misma Liga Femenina.
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