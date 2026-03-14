Rival de Universitario en el Torneo Apertura solo tiene 3 suplentes y no cuenta con entrenador

Universitario de Deportes tiene el objetivo de salir campeón del Torneo Apertura 2026, por lo que necesita ganar cada uno de sus partidos. En el último encuentro disputado, su rival no tuvo entrenador y el plantel presentó apenas tres futbolistas en el banco de suplentes, generando así total asombro e indignación en la hinchada.

Empezó la Liga Femenina y la ‘U’ debutó ante Carlos Mannucci en condición de visitante. A primera impresión este encuentro parecía algo complicado para las merengues debido a que en los últimos años las de Trujillo han estado llegando a instancias finales, e incluso llegaron a salir subcampeonas. Sin embargo, a nivel institucional se han ido en ‘picada’ y esto se vio reflejado.

Resulta que en la lista que presentó el club ‘carlista’ a las autoridades del partido únicamente aparecen tres jugadoras suplentes y no se observa un director técnico, sino solo el asistente. Esto evidentemente afectó el rendimiento del plantel durante el compromiso ante Universitario de Deportes.

Con todo lo mencionado, la ‘U’ derrotó y destrozó sin piedad 16-0 a Carlos Mannucci en Trujillo y generó escándalo en la Liga Femenina. Pese a que normalmente las cremas y Alianza Lima están acostumbradas a golear a la mayoría de sus rivales, este marcador es totalmente atípico para el fútbol profesional.

Universitario goleó 16-0.

Próximo partido de Universitario

El próximo sábado 21 de marzo, Universitario recibirá en el Estadio Monumental al recién ascendido Atlético Andahuaylas por la fecha número 2 del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de seguir en lo más alto del campeonato y acabar con la hegemonía de Alianza Lima.