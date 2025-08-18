0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Universitario anunció nuevo fichaje y la presentación oficial de atacante internacional

¡Sorpresa en Ate! El plantel de Universitario tendrá un nuevo elemento, pues el club anunció que presentarán a atacante mundialista.

Redacción Líbero
Universitario anuncia nueva presentación en el plantel.
Universitario anuncia nueva presentación en el plantel. | Universitario
COMPARTIR

La afición de Universitario de Deportes está atravesando por un carrusel de emociones, pues tras una seguidilla intensa de victorias, el equipo dirigido por Jorge Fossati sufrió una dura derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores y por si fuera poco, no pudo ganarle a Sport Huancayo en la Liga 1, por lo que la preocupación se incrementa.

Universitario se quedaría jugando torneo consuelo.

PUEDES VER: El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores

Sin embargo, el equipo masculino no es el único que genera emociones en los hinchas, pues el cuadro femenino también hace lo suyo y en su apuesta por ganar el título nacional anunció novedades en su elenco, gracias al fichaje sorpresa que hicieron al contratar a la delantera colombiana Catalina Usme.

Mediante los canales oficiales de Universitario, se comunicó que este lunes 18 de agosto presentarán de forma oficial a la histórica atacante 'cafetera' en conferencia de prensa, en donde aparecerá junto a su hermano, Andrés Usme, quien ejerce el cargo de entrenador de las 'leonas'.

Publicación de Universitario.

Y es que la llegada de Catalina Usme genera gran espectativa debido a su amplia trayectoria en el fútbol femenino como su título personal como la goleadora de la selección colombiana, en donde conquistó 65 tantos. Asistió a tres Mundiales, cuatro ediciones de Copa América (en todas fue subcampeona) y dos Juegos Olimpicos. Además ganó títulos con América de Cali y su última experiencia fue en Galatasaray de Turquía.0

De esta manera, la delantera de 35 años llega a la 'U' con la consigna de ganar el Torneo Clausura para poder disputar los 'play off' ante Alianza Lima, que se consagró ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Se movió la tabla: Alianza Lima ganó puntos y supera a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

  2. Exárbitro FIFA dio contundente postura sobre gol anulado de Valera con Universitario: "El VAR..."

  3. U Católica de Ecuador impacta con firme mensaje tras victoria de Alianza Lima a ADT: "Por la..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano