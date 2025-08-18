Universitario anunció nuevo fichaje y la presentación oficial de atacante internacional

La afición de Universitario de Deportes está atravesando por un carrusel de emociones, pues tras una seguidilla intensa de victorias, el equipo dirigido por Jorge Fossati sufrió una dura derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores y por si fuera poco, no pudo ganarle a Sport Huancayo en la Liga 1, por lo que la preocupación se incrementa.

PUEDES VER: El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores

Sin embargo, el equipo masculino no es el único que genera emociones en los hinchas, pues el cuadro femenino también hace lo suyo y en su apuesta por ganar el título nacional anunció novedades en su elenco, gracias al fichaje sorpresa que hicieron al contratar a la delantera colombiana Catalina Usme.

Mediante los canales oficiales de Universitario, se comunicó que este lunes 18 de agosto presentarán de forma oficial a la histórica atacante 'cafetera' en conferencia de prensa, en donde aparecerá junto a su hermano, Andrés Usme, quien ejerce el cargo de entrenador de las 'leonas'.

Publicación de Universitario.

Y es que la llegada de Catalina Usme genera gran espectativa debido a su amplia trayectoria en el fútbol femenino como su título personal como la goleadora de la selección colombiana, en donde conquistó 65 tantos. Asistió a tres Mundiales, cuatro ediciones de Copa América (en todas fue subcampeona) y dos Juegos Olimpicos. Además ganó títulos con América de Cali y su última experiencia fue en Galatasaray de Turquía.0

De esta manera, la delantera de 35 años llega a la 'U' con la consigna de ganar el Torneo Clausura para poder disputar los 'play off' ante Alianza Lima, que se consagró ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025.