Universitario ganó 4-1 e ilusiona a los hinchas con el título del Torneo Clausura

Como todos los años, Universitario de Deportes se enfoca en ganar todos los trofeos con el primer equipo, Liga Femenina, y demás disciplinas, por ello, luchan cada fecha como una final y así lograr el ansiado objetivo. En ese contexto, una llamativa noticia se dio a conocer recientemente

Y es que los aficionados de la ‘U’ se ilusionan con lograr el campeonato tras el inicio del Torneo Clausura donde no tiene margen de error si quieran tentar dicha posibilidad. Conscientes que deben aprovechar cada partido, empezaron con pie derecho esta segunda parte de temporada.

Universitario afronta la temporada 2025 enfocado en ganar todos los objetivos

Universitario se enfoca en ser protagonista de todas las competencias que participan como la Liga Femenina, donde se mantiene por el camino de la victoria al sumar sus nuevos 3 puntos ante FC Killas por la tercera fecha del Torneo Clausura, con lo cual se mantiene en la cima de la tabla de posicones.

Josselyn Gamarra abrió el marcador de tiro libre para FC Killas; sin embargo, las ‘Leonas’ reaccionaron a tiempo y controlaron mejor el partido para así lograr remontar el marcador: Geraldine Cisneros, Gisela Pino, Fabiola Herrera y Alondra Vílchez se encargaron de sellar la victoria.

Con este resultado continúan invictas en el torneo de la segunda parte de temporada con puntaje perfecto, lo que ilusiona a la hinchada merengue que espera que se pueda campeonar el Torneo Clausura y tentar el títúlo nacional tras no lograr quedarse con el Apertura.

Así marchan los primeros lugares del Torneo Clausura Femenino