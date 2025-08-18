Atacante que brilló en América de Cali no dudó en elogiar a Universitario: "Me encanta"

Universitario quiere consolidarse como una de las instituciones deportivas más influyentes en el país y marcar la pauta a nivel continental. Para lograrlo saben que es importante contar con atletas de nivel internacional.

Catalina Usme es la flamante incorporación de Universitario para la Liga Femenina. La legendaria jugadora colombiana mostró su emoción por afrontar este reto deportivo y no dudó en resaltar el nivel de las 'Leonas'.

"El club tienen buenas instalaciones. Conozco a todas las chicas, tengo buena relación con ellas. Hemos hecho una buena amistad, me encanta como juega el equipo", expresó Catalina Usme en conferencia de prensa.

Luego, la máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenina dejó en claro que su principal objetivo es lograr el título nacional y que desde su posición busca apoyar el crecimiento del fútbol peruano.

"El primer objetivo del equipo es campeonar. El fútbol femenino necesita una imagen para seguir creciendo. El objetivo no solo es deportivo, encamina muchas cosas para que el fútbol peruano crezca", puntualizó.

La trayectoria de Catalina Usme

Catalina Usme es una de las referentes del fútbol colombiano y sudamericano. Reconocida como máxima goleadora histórica de la Selección Colombia, con 65 goles oficiales, según la Federación Colombiana de Fútbol, y como máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenina con 37 tantos.

Conquistó títulos en América de Cali y se convirtió en una de las jugadoras más determinantes de la Liga Profesional Femenina de Colombia.

Con la Selección de Colombia disputó cuatro ediciones de la Copa América Femenina, alcanzando el subcampeonato en 2010, 2014, 2022 y 2025. Se consagró la máxima goleadora del torneo en el 2018.

También disputó tres ediciones de la Copa del Mundo ( 2011, 2015 y 2023) y estuvo presente en dos Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016). Ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y la medalla de oro en Lima 2019.