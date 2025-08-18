Franco Velazco dio impactante calificativo a flamante refuerzo de Universitario: "De lujo..."
Universitario presentó a su nueva incorporación para lo que resta de la temporada 2025 y el administrador del club, Franco Velazco, no dudó en expresarse con elogios.
Universitario de Deportes sorprendió a todos sus hinchas el último viernes al anunciar a su nuevo fichaje a falta de poco para que se cierre el libro de pases en el fútbol peruano. A pesar que los cremas ya tienen cerrado su plantel masculino, el refuerzo llega para la Liga Femenina y recibió un impactante calificativo del administrador del club, Franco Velazco.
PUEDES VER: Universitario empató 2-2 con duro rival y se ubica a cinco puntos del líder en torneo peruano
Nos referimos a Catalina Usme. La delantera colombiana fue presentada por todo lo alto este lunes en conferencia de prensa, donde el administrador provisional de la institución le dio la bienvenida y no dudó en calificarla como un refuerzo de lujo para el plantel de las 'Leonas' con miras al objetivo de ser campeones nacionales.
"Para Universitario es un día histórico, presentando a un refuerzo de lujo para nuestro fútbol femenino. A Catalina le damos la más calurosa bienvenida al club más grande del Perú para que puedas contribuir a los logros que nos hemos propuesto y también al fútbol peruano", mencionó.
Video: Universitario de Deportes
En esa misma línea, el mandamás de la 'U' destacó que 'Cata' llega siendo la máxima goleadora en la historia de la Copa Libertadores Femenina y de la selección de Colombia, así como con una nominación a mejor futbolista del mundo en 2021, pergaminos con los que el directivo espera que los aficionados merengues disfruten a la hora de ver su calidad en la cancha.
"Ella viene con unos pergaminos espectaculares: es la actual goleadora de la Copa Libertadores, es la máxima artillera en Colombia y ha sido nominada como una de las mejores jugadores del mundo. Estamos seguros que vamos a disfrutar de tu fútbol, de tu calidad y de tu pasión", agregó.
Catalina Usme es un refuerzo importante para Universitario
A pesar de tener 35 años, Catalina Usme es el refuerzo más importante que llegó a Universitario y al campeonato femenino peruano en las últimas temporadas. Actualmente sigue vigente y así lo ha demostrado hace poco en el Galatasaray de la Liga Turca y en la Copa América 2025 realizada en Ecuador, donde llevó a su país al segundo lugar tras perder la final ante Brasil..Catalina Usme llega a Universitario siendo una de las mejores futbolistas de Colombia. Foto: Universitario de Deportes
