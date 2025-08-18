0
Franco Velazco dio impactante calificativo a flamante refuerzo de Universitario: "De lujo..."

Universitario presentó a su nueva incorporación para lo que resta de la temporada 2025 y el administrador del club, Franco Velazco, no dudó en expresarse con elogios.

Mauricio Ubillus
Franco Velazco se refirió tajantemente sobre el nuevo refuerzo de Universitario.
Franco Velazco se refirió tajantemente sobre el nuevo refuerzo de Universitario. | Composición Líbero
Universitario de Deportes sorprendió a todos sus hinchas el último viernes al anunciar a su nuevo fichaje a falta de poco para que se cierre el libro de pases en el fútbol peruano. A pesar que los cremas ya tienen cerrado su plantel masculino, el refuerzo llega para la Liga Femenina y recibió un impactante calificativo del administrador del club, Franco Velazco.

Universitario no pudo vencer a un complicado rival y sigue alejándose de la punta de la liga peruana.

PUEDES VER: Universitario empató 2-2 con duro rival y se ubica a cinco puntos del líder en torneo peruano

Nos referimos a Catalina Usme. La delantera colombiana fue presentada por todo lo alto este lunes en conferencia de prensa, donde el administrador provisional de la institución le dio la bienvenida y no dudó en calificarla como un refuerzo de lujo para el plantel de las 'Leonas' con miras al objetivo de ser campeones nacionales.

"Para Universitario es un día histórico, presentando a un refuerzo de lujo para nuestro fútbol femenino. A Catalina le damos la más calurosa bienvenida al club más grande del Perú para que puedas contribuir a los logros que nos hemos propuesto y también al fútbol peruano", mencionó.

Video: Universitario de Deportes

En esa misma línea, el mandamás de la 'U' destacó que 'Cata' llega siendo la máxima goleadora en la historia de la Copa Libertadores Femenina y de la selección de Colombia, así como con una nominación a mejor futbolista del mundo en 2021, pergaminos con los que el directivo espera que los aficionados merengues disfruten a la hora de ver su calidad en la cancha.

"Ella viene con unos pergaminos espectaculares: es la actual goleadora de la Copa Libertadores, es la máxima artillera en Colombia y ha sido nominada como una de las mejores jugadores del mundo. Estamos seguros que vamos a disfrutar de tu fútbol, de tu calidad y de tu pasión", agregó.

Catalina Usme es un refuerzo importante para Universitario

A pesar de tener 35 años, Catalina Usme es el refuerzo más importante que llegó a Universitario y al campeonato femenino peruano en las últimas temporadas. Actualmente sigue vigente y así lo ha demostrado hace poco en el Galatasaray de la Liga Turca y en la Copa América 2025 realizada en Ecuador, donde llevó a su país al segundo lugar tras perder la final ante Brasil..

Catalina Usme llega a Universitario siendo una de las mejores futbolistas de Colombia. Foto: Universitario de Deportes

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

