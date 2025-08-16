¡Sorpresa! Universitario luce a exatacante de América de Cali como nuevo jale: "Ya está en casa"

Universitario de Deportes tiene el objetivo de pelear por el tricampeonato nacional a final de temporada. Los cremas son candidatos a poder lograr esta meta luego de ser uno de los líderes del Torneo Clausura 2025. A su vez, la institución merengue hizo un enorme esfuerzo en la Liga Femenina donde acaban de confirmar a Catalina Usme como su nuevo fichaje de talla internacional.

Universitario luce a ex América de Cali y emociona a hinchas con el título

La delantera colombiana se acaba de sumar al plantel dirigido por su hermano, Andrés Usme y tendrá el desafío de aportar toda su experiencia para tratar de que las 'Leonas' eviten el bicampeonato de Alianza Lima este 2025.

Inmediatamente de haberse hecho oficial su contratación, Universitario Femenino sorprendió al lucir a la experimentada atacante cafetera, en su primer entrenamiento con el conjunto estudiantil. "Cata ya está en casa. Estadio Lolo Fernández", precisó el cuadro de Ate en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Universitario lució a Catalina Usme como su flamante contratación/Foto: X

¿Quién es Catalina Usme y cuál es su trayectoria profesional?

Catalina Usme, es una goleadora histórica de la selección colombiana. A sus 35 años, la delantera posee una amplia trayectoria a nivel profesional donde destaca su paso por históricas escuadras de Sudamérica como América de Cali, Santa Fe, Pachuca de México, y Turquía en el Viejo Continente.

Catalina Usme jugó en América de Cali de Colombia/Foto: X

Con los 'Diablos' Rojos', la legendaria futbolista alcanzó un impresionante récord de 118 encuentros oficiales a nivel local e internacional; así también, marcó 74 anotaciones, que dan cuenta de un aproximado de 0.52% de eficacia de goles.

Las estadísticas ilusionan enormemente a la hinchada de Universitario Femenino, ya que la experimentada jugadora goza de un destacado nivel, y sin duda alguna, su presencia será clave para potenciar la ofensiva de las 'Leonas', que este año, van por su revancha en el torneo peruano.