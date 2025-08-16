¿Se pierde el clásico? Universitario reveló la lesión que sufrió Rodrigo Ureña ante Palmeiras

Universitario de Deportes sufrió una dura goleada por 4-0 ante Palmeiras y quedó prácticamente sin opciones en la Copa Libertadores. A esta mala noticia se suma la lesión de Rodrigo Ureña, quien no pudo continuar y fue reemplazado en el inicio del segundo tiempo. Este sábado, el club reveló el diagnóstico oficial del volante chileno.

Y es que, el 'Pitbull' no dejó una gran actuación ante el cuadro brasileño y sorprendió que, en conferencia de prensa, Jorge Fossati revelara que jugó con molestias físicas, razón por la cual decidieron sustituirlo para inicios de la segunda mitad. "Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo", fueron las palabras del DT.

Universitario reveló el diagnóstico de Rodrigo Ureña

Mediante su sitio web, Universitario generó la incertidumbre en sus hinchas al informar que. tras el partido ante Palmeiras, Rodrigo Ureña fue diagnosticado con un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda, por lo que deberá iniciar un proceso de recuperación.

"Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras. El cuerpo médico del club realiza un seguimiento permanente al proceso de recuperación del volante del primer equipo", mencionó la institución merengue en su comunicado.

Rodrigo Ureña sufrió un desgarro en el partido ante Palmeiras.

Esta noticia representa un duro golpe para los intereses del conjunto estudiantil, ya que el chileno venía siendo uno de los jugadores más destacados del equipo y es considerado una pieza esencial en el esquema de Jorge Fossati, siendo titular indiscutible habiendo jugado 26 partidos esta temporada.

¿Rodrigo Ureña jugará el clásico ante Alianza Lima?

Tras conocerse esta noticia, muchos hinchas se preguntan si Rodrigo Ureña podrá estar recuperado para el trascendental duelo ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura. Al respecto, es preciso señalar que el chileno será una baja confirmada en Universitario y no podrá disputar el clásico.

Esto se debe a que, al tratarse de un desgarro de segundo grado, el tiempo de recuperación suele ser más prolongado de lo habitual, por lo que el volante estaría fuera de las canchas entre 3 y 4 semanas, regresando a mediados de septiembre.