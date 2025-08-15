Se reveló el fuerte motivo por qué Rodrigo Ureña fue cambiado en el Universitario vs. Palmeiras

En una noche para el olvido, Universitario fue goleado 4-0 ante Palmeiras y registró su peor goleada de la historia en la Copa Libertadores. Más allá del calamitoso resultado, entre los hinchas generó preocupación la situación de Rodrigo Ureña, quien fue reemplazo en el entretiempo.

El chileno no tuvo una buena actuación en los primeros 45 minutos y ya no saltó al césped del Monumental para la parte complementaria. La decisión de Jorge Fossati obedeció a que el volante sintió molestias y se prefirió guardarlo para que no termine lesionado de gravedad.

"Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas", dijo el DT uruguayo en conferencia de prensa.

Video: GOLPerú.

Asimismo, Gustavo Peralta, periodista deportivo, confirmó que el 'Pitbull' dejó el campo por un tema físico y se descarta su participación contra Sport Huancayo, este domingo por el Torneo Clausura, y se le reservaría para el clásico ante Alianza Lima, que está programado para el domingo 24 de agosto.

Es así que se descartan rumores surgidos a través de las redes sociales sobre una supuesta discusión entre Ureña y Fossati o algunos de sus compañeros de la 'U'.