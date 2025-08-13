- Hoy:
Universitario vs Palmeiras EN VIVO por octavos de Copa Libertadores: cuándo juega, horario y dónde ver
El Estadio Monumental será escenario del Universitario vs Palmeiras este jueves 14, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Universitario vs Palmeiras protagonizarán un enfrentamiento intenso este jueves 14 de agosto desde el Estadio Monumental 'U' Marathon, a las 7.30 p.. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en el brasileño. La transmisión del partido por los octavos de la Copa Libertadores 2025, estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs. Palmeiras: el poderoso once de Fossati en busca del triunfo
Universitario vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores 2025
Universitario vuelve a vivir una noche de octavos de final en la Copa Libertadores tras 15 años de ausencia. En su última incursión en esta instancia, en 2010, quedó fuera en una dramática tanda de penales ante São Paulo. Hoy, con la ilusión intacta, buscará romper esa barrera frente a un poderoso rival brasileño, Palmeiras, y continuar siendo el único representante peruano con vida en el certamen continental.
El presente del equipo dirigido por Jorge Fossati es alentador: viene de derrotar 1-0 a Sport Huancayo por la quinta jornada del Torneo Clausura, resultado que le permitió compartir la cima de la tabla con Sporting Cristal, ambos con 13 unidades. En este segundo campeonato corto del año, Universitario mantiene su invicto gracias a cuatro triunfos y un empate, mostrando solidez defensiva y eficacia.Universitario es el único club peruana que se mantiene en Copa Libertadores.
En la otra vereda, Palmeiras llega con realidades contrastantes. Aunque en el plano local venció 2-1 a Ceará por la fecha 19 del Brasileirao y se mantiene en el tercer puesto, el ambiente interno no es el mejor. La eliminación en el Mundial de Clubes y en la Copa de Brasil encendió las críticas de su afición, que incluso pide la salida de su entrenador. Esa tensión podría jugar un papel importante en la serie.Palmeiras es favorito de este partido.
El antecedente más cercano entre ambos no deja buenos recuerdos para los cremas: en la fase de grupos de la Libertadores 2021, Universitario sufrió una dura derrota por 6-0 en su visita a Brasil, resultado que selló su eliminación. Esta vez, la historia ofrece una nueva oportunidad y el equipo peruano sabe que un resultado positivo en casa será clave para soñar con la clasificación.
Universitario vs Palmeiras: posibles alineaciones
Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga (José Carabalí), Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Michael), Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno, Facundo Torres, Ramón Sosa, Mauricio; Vitor Roque.
¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Palmeiras, correspondiente a los ostavos de final de la Copa Libertadores 2025:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
- Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.
- México: 6.30 p. m.
- Estados Unidos: 8.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 1.30 a.m. (del miércoles 28)
¿Dónde ver Universitario vs Palmeiras EN VIVO?
Para poder ver el partido de Universitario vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE GRATIS, por los octavos de la Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar ESPN 2 y Disney Plus.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Palmeiras?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports 2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA en Español, Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- Italia: Como
- México: Disney+ Premium Mexico
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX
- España: LaLiga+ Spain
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Fubo Sports Network, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia.
Pronóstico Universitario vs Palmeiras: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Universitario
|empate
|Palmeiras
|Betsson
|4.95
|3.15
|1.88
|Betano.pe
|5.00
|3.30
|1.91
|bet365
|4.75
|3.20
|1.85
|1xBet
|4.92
|3.19
|1.91
|Betsafe
|4.95
|3.15
|1.88
|CoolbetLATAM
|4.70
|3.15
|DoradoBet
|5.00
|3.14
|1.90
Últimos enfrentamientos entre Universitario vs Palmeiras:
- Palmeiras 6-0 Universitario | 27.05.21 | Copa Libertadores
- Universitario 2-3 Palmeiras | 21.04.21 | Copa Libertadores.
