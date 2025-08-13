Botafogo vs. Liga de Quito EN VIVO: hora y canal para ver octavos de la Copa Libertadores

En el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Botafogo se enfrentará a Liga de Quito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido se llevará a cabo este jueves 14 de agosto desde las 17.00 horas de Perú y Ecuador (19.00 de Brasil), y contará con transmisión de ESPN para todo el continente. A continuación te brindamos todos los detalles sobre el compromiso.

Vuelve la competición más importante de la Conmebol y promete mucha emoción con los ocho partidos que se realizarán estas dos semanas, buscando un cupo a los cuartos de final. El 'Fogao' comienza la serie en condición de local tras haber quedado segundo del Grupo A con 12 unidades, mismo puntaje que el líder Estudiantes de La Plata pero con menor diferencia de gol. Por ello, en el sorteo le tocó chocar con LDU.

Botafogo llega de haber disputado el Mundial de Clubes.

Por su parte, Liga de Quito culminó en la primera casilla del Grupo C con 11 unidades, por encima de Flamengo, Central Córdova y Deportivo Táchira respectivamente. Ahora, el cuadro ecuatoriano buscará dar el golpe ante Botafogo dejando atrás a otro equipo brasileño, y lo bueno es que debe sacar un empate para cerrar los octavos de final en la altura del Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Botafogo vs. Liga de Quito: horarios del partido

Te dejamos la hora dependiendo el país en donde vivas:

México y Costa Rica: 16.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Botafogo vs. Liga de Quito?

La transmisión del partido entre Botafogo vs. Liga de Quito se llevará a cabo por ESPN en Sudamérica. Asimismo, podrás ver toda la Copa Libertadores totalmente online mediante Disney Plus en caso cuentes con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming.

Botafogo vs. Liga de Quito: posibles alineaciones

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Ricardo, Telles; Allan, Danilo; Artur, Savarino, Montoro; Arthur.

John; Vitinho, Barboza, Ricardo, Telles; Allan, Danilo; Artur, Savarino, Montoro; Arthur. Liga de Quito: Valle; Aimar, Ade, Erique, Quintero; Gruezo, Villamil, Pastran; Alvarado, Díaz y Medina.

Botafogo: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de Botafogo:

Botafogo 1-1 Corinthians | Brasileirao

Botafogo 2-0 Bragantino | Copa de Brasil

Botafogo 0-2 Cruzeiro | Brasileirao

Bragantino 0-1 Botafogo | Copa de Brasil

Fortaleza 0-5 Botafogo | Brasileirao

Liga de Quito: últimos partidos

Estos son los últimos cinco encuentros de LDU:

Olmedo 1 (3)-(5) 1 Liga de Quito | Copa de Ecuador

Liga de Quito 2-2 Dep. Cuenca | Liga Pro

Barcelona SC 0-1 Liga de Quito | Liga Pro

Liga de Quito 2-1 Mushuc Rina | Liga Pro

Aucas 1-0 Liga de Quito | Liga Pro

¿En qué estadio juega Botafogo vs. Liga de Quito?

El partido entre Botafogo vs. Liga de Quito se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos, localizado en el barrio de Engenho de Dentro en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Este escenario es hogar de Botafogo de Futebol e Regatas y cuenta con una capacidad para albergar hasta 44,661 espectadores en sus tribunas.