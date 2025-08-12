Cerro Porteño vs. Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores: cuando juegan, hora y canal

Los clubes Cerro Porteño vs. Estudiantes juegan EN VIVO este miércoles un partido atractivo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Fox Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Tras quedarse en la fase de grupos en las dos ediciones previas de la Copa Libertadores 2025, Cerro Porteño logró avanzar a los octavos de final por haber quedado segundo en el grupo G. Su último partido en este torneo fue ante Bolívar en La Paz, donde cayó goleado por 4-0. No obstante, el elenco paraguayo no volvió a perder desde ese entonces y llega motivado a esta llave tras sus buenas actuaciones en la Liga de Primera de Paraguay.

Por su parte, Estudiantes tampoco pudo avanzar de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024, pero en esta ocasión logró quedar primero en el complicado Grupo A gracias a la diferencia de goles. El 'Pincha' llega a este compromiso con una racha positiva de tres triunfos al hilo en el Torneo Clausura 2025 de la Profesional, y querrá extender esa estadística para poder volver a Argentina con un resultado positivo.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: pronóstico del partido

Casas de apuestas Cerro Porteño Empate Estudiantes Betsson 2.68 2.88 2.88 Betano 2.75 3.05 3.00 Bet365 2.70 3.00 2.90 1XBET 2.68 3.12 2.87

Cerro Porteño vs. Estudiantes: horario del partido

México: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Estudiantes?