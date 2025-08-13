- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Alineaciones Universitario vs. Palmeiras: el poderoso once de Fossati en busca del triunfo
Universitario alista a un once de gala para vencer Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores. Conoce las oncenas de Jorge Fossati y Abel Ferreira.
Universitario de Deportes disputará este jueves 14 de agosto el partido más importante de la temporada 2025. Su rival es Palmeiras, al que recibirán ante más de 55 mil hinchas en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro crema va en busca de un triunfo que le permita ilusionarse con la clasificación en la vuelta, por lo que prepara a un poderoso once que buscará superar al 'Verdao'.
PUEDES VER: Universitario da el batacazo e inscribe a 2 nuevos refuerzos para la Copa Libertadores 2025
Posible alineación de Universitario
- Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga (José Carabalí), Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.
Universitario sorprendió a toda Sudamérica al meterse entre los 16 mejores equipos del continente en la presente edición de la 'Gloria Eterna' y ahora buscará seguir haciendo historia. El DT del cuadro crema, Jorge Fossati, no se guardó nada en su anterior encuentro frente a Sport Boys y para enfrentar al conjunto brasileño solo realizaría dos variantes en su formación.
En primer lugar, el capitán Aldo Corzo volvería a ser de la partida en la línea de tres zagueros centrales en reemplazo de Anderson Santamaría. Por su parte, Edison Flores sería de la partida para acompañar a Álex Valera en la delantera, mientras que José Rivera será alternativa de recambio.
La única duda que tiene el estratega uruguayo es en el carrilero izquierdo. A pesar que aún no ha parado una alineación, César Inga parte como favorito, aunque no se descarta que José Carabalí le termine ganando la pulseada. Finalmente, Diego Churín volverá a ser convocado tras superar unos problemas de salud que lo mantuvo alejado de las canchas los últimos tres duelos.
Posible alineación de Palmeiras
- Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Anibal Moreno, Lucas Evangelista, Ramón Sosa, Mauricio, Facundo Torres; Vitor Roque.
Palmeiras es un elenco ya consolidado de hace varios años bajo la dirección técnica del portugués Abel Ferreira, quien ha sabido comandar el timonel de un plantel que se perfila como favorito a llevarse la serie ante la 'U' y a luchar por ser campeón de la Libertadores.
Tras el Mundial de Clubes, los 'Alviverdes' han perdido a dos de sus principales figuras como el volante colombiano Richard Ríos y el habilidoso atacante Estevao. Sin embargo, pensando en los merengues se han reforzado con jugadores de nivel internacional, siendo el más destacado el extremo paraguayo Ramón Sosa, el cual espera hacer estragos en la defensa rival.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90