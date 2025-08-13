Alineaciones Universitario vs. Palmeiras: el poderoso once de Fossati en busca del triunfo

Universitario de Deportes disputará este jueves 14 de agosto el partido más importante de la temporada 2025. Su rival es Palmeiras, al que recibirán ante más de 55 mil hinchas en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro crema va en busca de un triunfo que le permita ilusionarse con la clasificación en la vuelta, por lo que prepara a un poderoso once que buscará superar al 'Verdao'.

PUEDES VER: Universitario da el batacazo e inscribe a 2 nuevos refuerzos para la Copa Libertadores 2025

Posible alineación de Universitario

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga (José Carabalí), Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.

Universitario podría hacer hasta tres cambios para el partido ante Palmeiras. Foto: Universitario de Deportes

Universitario sorprendió a toda Sudamérica al meterse entre los 16 mejores equipos del continente en la presente edición de la 'Gloria Eterna' y ahora buscará seguir haciendo historia. El DT del cuadro crema, Jorge Fossati, no se guardó nada en su anterior encuentro frente a Sport Boys y para enfrentar al conjunto brasileño solo realizaría dos variantes en su formación.

En primer lugar, el capitán Aldo Corzo volvería a ser de la partida en la línea de tres zagueros centrales en reemplazo de Anderson Santamaría. Por su parte, Edison Flores sería de la partida para acompañar a Álex Valera en la delantera, mientras que José Rivera será alternativa de recambio.

La única duda que tiene el estratega uruguayo es en el carrilero izquierdo. A pesar que aún no ha parado una alineación, César Inga parte como favorito, aunque no se descarta que José Carabalí le termine ganando la pulseada. Finalmente, Diego Churín volverá a ser convocado tras superar unos problemas de salud que lo mantuvo alejado de las canchas los últimos tres duelos.

Posible alineación de Palmeiras

Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Anibal Moreno, Lucas Evangelista, Ramón Sosa, Mauricio, Facundo Torres; Vitor Roque.

Palmeiras traerá a todas sus figuras a Lima con el objetivo de ganarle a Universitario. Foto: Palmeiras

Palmeiras es un elenco ya consolidado de hace varios años bajo la dirección técnica del portugués Abel Ferreira, quien ha sabido comandar el timonel de un plantel que se perfila como favorito a llevarse la serie ante la 'U' y a luchar por ser campeón de la Libertadores.

Tras el Mundial de Clubes, los 'Alviverdes' han perdido a dos de sus principales figuras como el volante colombiano Richard Ríos y el habilidoso atacante Estevao. Sin embargo, pensando en los merengues se han reforzado con jugadores de nivel internacional, siendo el más destacado el extremo paraguayo Ramón Sosa, el cual espera hacer estragos en la defensa rival.