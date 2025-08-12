Periodista internacional calificó duro a Flores previo a duelo con Palmeiras: "Últimamente no..."

Esta semana Universitario de Deportes se jugará la vida ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima por la ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025. Bajo esa premisa, en la previa del encuentro, un conocido periodista internacional le mandó una crítica muy dura a Edison Flores debido a su rendimiento actual. ¿Qué dijo exactamente?

El comunicador Franco Lostaunau, que trabajó en ESPN, habló en DENGANCHE sobre el actual plantel de la 'U' y sobre todo de sus delanteros, ya que sus mismos aficionados se quejan mucho de la falta de eficacia que tienen de cara al arco. En esa línea, el 'Orejas' es quien, según el mencionado personaje, debería ser 'sacrificado' en el ataque merengue.

"¿Quién ha hecho más méritos últimamente para estar al lado de Valera? ¿Rivera o Flores? Para mí, el 'Tunche'. Siento que a Flores últimamente no se le nombra mucho", precisó el periodista, aclarando que él considera a José Rivera como el delantero de Universitario que debería acompañar a Alex Valera en la ofensiva contra Palmeiras por la Copa Libertadores 2025.

Recordemos que el partido de ida ante el 'Verdao' se llevará a cabo este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental, mientras que el duelo de vuelta se realizará exactamente una semana después, el 21 del mismo mes, en el Allianz Parque de Sao Paulo. Recordemos que el vencedor de esta llave se enfrentará al ganador de la serie entre River Plate y Libertad de Paraguay.

¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025 iniciará a las 19.30 horas de Perú (21.30 de Brasil) y la transmisión será mediante la señal de ESPN 5 para toda Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el compromiso totalmente online a través de la conocida plataforma de streaming internacional.