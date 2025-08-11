Fue campeón con Universitario y ahora declaró su amor por FBC Melgar: "Mi casa"

Juan Reynoso fue presentado como el nuevo entrenador de FBC Melgar para disputar las fechas restantes del Torneo Clausura y lograr el campeonato a fin de año. Aunque no será una tarea fácil, el 'cabezón' se mostró optimista en la conferencia de prensa y resaltó su amor por el club arequipeño, a pesar de su pasado en Universitario y Alianza Lima.

Reynoso comenzó hablando sobre lo que significa para él regresar a FBC Melgar después de 9 años y de haber sido campeón nacional en 2015. También dejó en claro que el club arequipeño no pasa desapercibido y tiene un significado especial, a pesar de haber sido campeón con Universitario y jugador de Alianza Lima en años anteriores.

Juan Reynoso, nuevo DT de Melgar declaró su amor por el club y dejó de lado a Universitario de Deportes. Foto: Melgar

"Estoy emocionado de volver a mi casa. Vamos a competir, nosotros haremos nuestro trabajo, pero también depende de que los que están arriba se caigan", afirmó en conferencia de prensa.

Por otro lado, Juan Reynoso, exentrenador de la selección peruana, manifestó el gran cambio que ha vivido en todos estos años que transcurrieron entre 2015 y 2025, ya que ahora regresa más sabio y con más conocimientos.

"La experiencia me dice hoy que como se entrenaba en el 2015, no se puede entrenar igual en 2025. He estado fuera del fútbol, pero dentro del juego, capacitándome, vajando, integrando muchas cosas que se hacen en la élite y mi intención es plasmar en FBC Melgar, y exigir al club traer esa tecnología para que el crecimiento sea de forma natural para formar a nuestros jugadores", manifestó.

Juan Reynoso jugó en Universitario y salió campeón nacional en el 2009 como DT

Luego declaró uno de los cambios que los periodistas e hinchas verán cuando el técnico esté dirigiendo a Melgar por la Liga 1: "Van a encontrar a un Juan Reynoso más emocional que el frío de hace algunos años".

También, aseguró que el club necesita un nuevo comienzo para que vuelvan a gozar de logros deportivos, para que los fanáticos se sientan felices y la marca Melgar se pueda vender tanto en el interior como en el exterior del Perú.

"Necesitamos reinventarnos. Será importante abrir los entrenamientos ciertos minutos y empezar acercarnos, y vivir en sociedad como aliaos, después de la pandemia, hay que crecer y en esa confianza mutua, seguro venderemos mejor lo que es FBC Melgar", concluyó.