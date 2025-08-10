Juan Reynoso dio rotundo mensaje tras ver a la prensa en el Gallardo: "Están invitados a..."

Melgar se enfocó en ganar el Torneo Clausura y darle vuelta a la situación del Apertura, sin embargo, no inició con el pie derecho esta segunda parte de la temporada, por lo que su entrenador Walter Ribonetto no continuó más al frente del equipo. Tras ello, Juan Reynoso fue el elegido para reemplazarlo.

El extécnico de la selección peruana regresó al país para afrontar un nuevo reto en su carrera y volver a sacar campeón al ‘Dominó’. Precisamente, el estratega nacional estuvo presente en el Estadio Alberto Gallardo para ver desde la tribuna el partido de su nuevo equipo contra Sporting Cristal por la fecha 5.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras el partido Sporting Cristal vs Melgar?

El encuentro terminó 1-0 a favor del elenco rimense. Tras ello, Juan Reynoso dejó la tribuna y salió acompañado con dirección al vehículo que lo esperaba, en medio de la expectativa de medios de comunicación que aguardaban su paso y lo saludaron, a lo que el entrenador no dudó en corresponder el saludo y les dejó un contundente mensaje: “Están invitados a Arequipa mañana ".

(Video: América Televisión)

Cabe señalar que el técnico peruano será presentado este lunes en la UNSA de Arequipa como el nuevo entrenador del cuadro rojinegro. Con mucha ilusión iniciará una nueva etapa en la Liga 1 luego de haber estado al frente de la Blanquirroja en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Juan Reynoso: equipos que dirigió