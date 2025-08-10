Dueño de Melgar protagonizó tensa discusión con hinchas tras derrota "Hay cosas que..."

Melgar perdió ante Sporting Cristal por la fecha 5 del Torneo Clausura y se mantiene en una situación incómoda en la tabla de posiciones tras un complicado Apertura. Como era de esperarse, esto ha generado la molestia de los hinchas del ‘Dominó’ tal como pudo verse en un video difundido tras el encuentro en el Estadio Alberto Gallardo en el que aparece el dueño del club arequipeño.

Y es que Jader Rizqallah se acercó a conversar con la hinchada visitante que se encontraba ubicada en un sector del recinto deportivo, De acuerdo a las imágenes compartidas recientemente en X, la charla no fue del todo tranquila, pues las personas que se encontraban en el lugar no dudaron en pronunciarse.