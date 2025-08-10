Ian Wisdom de Sporting Cristal dejó firme comentario sobre Melgar: "Era un rival..."

Ian Wisdom fue el hombre del gol para Sporting Cristal en este duro compromiso ante FBC Melgar. Los celestes consiguieron vencer por la mínima a los arequipeños y el volante fue el más abrazados por todos los compañeros. Tras el pitazo final, el jugador se dio un tiempo de brindar declaraciones y no dudó en referirse al 'Dominó'.

En zona mixta del Estadio Alberto Gallardo, el jugador de 19 años se mostró muy contento de marcar un gol con el club de sus amores. Para él, siempre fue un sueño celebrar una anotación en el estadio celeste, por lo que está orgulloso de todo lo conseguido a su temprana edad.

Eso sí, Ian Wisdom dejó en claro que Melgar siempre será un rival directo por cómo ha evolucionado con el pasar de las décadas. Los rojinegros son un equipo duro de roer, por lo que este triunfo de Sporting Cristal tiene otro sabor en lo que respecta a la lucha por el Torneo Clausura.

"Muy feliz por el equipo lo dio todo y pudimos sacar esta victoria que era muy importante. Sabíamos que era un rival directo y teníamos que ganar sí o sí. Muy agradecido con el apoyo que me da la hinchada cada partido. Es un sueño para mí, meter mi primer gol profesional en el Estadio Alberto Gallardo. Es un sueño siempre jugar por este equipo. Me siento cada vez con más confianza, pero hay aún cosas por corregir", declaró.

(VIDEO: William Gil Agurto)

Ian Wisdom marcó gol de Sporting Cristal

Al cierre del primer tiempo, Ian Wisdom recibió un buen pase de Rafael Lutiger y luego encaró con destino al arco rival. Se asoció con Christofer Gonzales para poder abrir el marcador, pero el esférico terminó quedando suelto para que el mismo volante remate de primera y supere al guardameta Carlos Cáceda.

(VIDEO: L1 MAX)