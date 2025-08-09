- Hoy:
Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO, Torneo Clausura 2025: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones
Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Melgar en busca de otro triunfo que lo mantenga en lo más alto de la tabla de posiciones del Clausura.
Todo listo para el partidazo entre Sporting Cristal vs Melgar por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. El Estadio Alberto Gallardo estará repleto de hinchas celestes en busca de conseguir los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla. Este compromiso fue pactado para el domingo 10 de agosto a partir de las 11:00 horas locales vía L1 MAX.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Melgar?
El partido entre Sporting Cristal vs Melgar se juega este domingo 10 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. Celestes y rojinegros están en la obligación de sumar tres puntos, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos a jugarse en el distrito de San Martín de Porres.
¿A qué hora juega Sporting Cristal HOY?
El compromiso entre las escuadras de Sporting Cristal y Melgar inicia a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 10:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 11:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12:00 horas
- Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 13:00 horas
- España: 18:00 horas
¿Dónde ver partido de Sporting Cristal vs Melgar?
El choque a jugarse en el Estadio Alberto Gallardo entre el cuadro 'bajopontino' y el 'Dominó' se verá por la señal en vivo de L1 MAX (Liga 1 MAX anteriormente) mediante los operadores de DirecTV y Win TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming por L1 Play y DGO.Sporting Cristal anuncia su partido ante FBC Melgar por el Torneo Clausura.
Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Melgar
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Fernando Pacheco e Irven Ávila.
Melgar: Carlos Cáceda, Pier Barrios, Leonel González, Matías Lazo, Mathías Llontop, Horacio Orzán, Alexis Arias, Tomás Martínez, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta.
Entradas Sporting Cristal vs Melgar: boletos agotados
A poco del partido entre Sporting Cristal vs Melgar, el club celeste anunció en redes sociales que todas las entradas se agotaron para este choque del Torneo Clausura. El cuadro 'rimense' tendrá el apoyo respectivo de su afición en este momento fundamental para marcar distancias con un rival directo como lo son los arequipeños.Entradas Sporting Cristal vs Melgar agotadas.
Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura
Previo al partido ante FBC Melgar, Sporting Cristal anunció las contrataciones de Cristian Benavente y Luis Abram para el Torneo Clausura 2025. Ambos jugadores confirmaron en su presentación estar en óptimas condiciones, por lo que todo dependerá de Paulo Autuori en darle la confianza para los minutos en cancha.Sporting Cristal anunció a Cristian Benavente y Luis Abram. Foto: Team Sport.
Juan Reynoso ausente en el Melgar vs Sporting Cristal
FBC Melgar anunció a Juan Reynoso como su flamante director técnico para la temporada 2025. Sin embargo, el estratega nacional no dirigirá el encuentro ante los celestes para su debut soñado. Eso sí, se confirmó que el popular 'Cabezón' estará presente en el Estadio Alberto Gallardo para observar a sus futuros dirigidos.
